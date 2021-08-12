Перестаньте травить Ксению! – Личное мнение

Неумная Ксения Собчак сделала на днях очередное неумное заявление.



Фото: Соцсети

Пожалуй, процитирую:

«Я всего добилась сама. Я отправилась в Москву со своими деньгами, которые мне мама дала на квартиру».

Те, кто читают меня давно, знают: я добрая. Жёсткая, но добрая: жалею даже тех, кто жалости моей, в общем-то, и не заслуживает.

В данной ситуации жалость моя достаётся Ксении.

Вы зачем, злыдни, на неё накинулись? Вы же даже не попытались разобраться в причинах, побудивших Ксению ляпнуть такое.

Вам лишь бы накинуться и заклевать. А давайте посмотрим глубже?

Хотите увидеть истинную причину этого заявления Собчак?

Так вот же она:



Фото: Соцсети

Костей Богомоловым зовётся!

Не для вас Ксюшадь распинается в своих состоятельности и уникальных талантах, а для него — любимого и драгоценного Костика, в которого Ксюша втюрилась изо вех сил так, что и стыдно за неё, и жалость берёт.

Я, в отличие от невнимательных вас, обратила внимание на то, что в последнее время во всех своих каналах Ксения педалирует тему собственной энергетики: не классической красотой берёт, а чем-то другим.

Процитирую:

Я всегда знала про себя, что я «беру» не красотой, а общением,энергией. Всю жизнь я слышу от людей чудовищное: «в жизни вы гораздо лучше чем на экране» , и я знаю, что фотогеничность-не мой конек. А вот энергетика и личный контакт-тут мало кто мне может составить конкуренцию.

Эту мысль Ксюшадь повторила несколько раз разными словами, чтобы создать себе репутацию женщины, которой есть что предложить мужчине в лице, конечно же, ненаглядного Костика. Также в нскольких телеграм-каналах прошла серия заказных с виду постов о том, какая Собчак — невозможно холёная женщина с отличной фигурой. Кто бы их мог заказать, не догадываетесь?

Нет хорошенького личика — зато энергетика иго-го, и эта самая энергетика позволила ей «всего добиться самой». Ну, и холёная, конечно, очень женщина.

Костик, не упусти!



Фото: Соцсети

Я вижу, что Богомолов не любит Ксению. Вижу я и то, как отчаянно хочет быть любимой Костиком эта некрасивая, плохо воспитанная и не очень умная женщина.

Вот и старается: и энергетика у меня особенная, и добилась всего сама! Смотри, любимый, какая я уникальная, необычная и талантливая, а не просто некрасивая дочь покойного мэра, которая просрала все свои стартовые возможности и которую никто не воспринимает всерьёз.

Ты только не уходи, Костя! Только не уходи!

Короче.

Не для вас, дорогие мои интернет-бездельники, предназначены слова Ксении, не для вас. Не мешайте ей удерживать Костика всеми доступными ей способами.

Проявите лучше милосердие, как это делаю я. Это же очень тяжело — родиться поразительно некрасивой в стране, где каждая первая женщина симпатичная, а каждая вторая — красивая.

Сам Б-г проявил жалость к Ксюшеньке, позволив этому некрасивому и неумному ребёнку, начисто лишённому обаяния, родиться в семье мэра Собчака.

В нашем обществе Ксения — вечная пария, но она любит своего Костика. Так не мешайте же ей унижаться, пытаясь себя впарить ему на подольше.

Договорились?

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