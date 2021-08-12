 

Мнение: Судьба президента

12.08.2021, 22:44, Разное
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Когда узнал, что находящемуся в колонии Алексею Навальному предъявили новое обвинение, на этот раз в создании организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 2 ст. 239 УК), почему-то вспомнилась командировка в Кыргызстан.

Командировка, после которой был опубликован материал «Как пробить золотое дно» и подготовлено вот такое вот видео:

Во время этой командировки узнал и про президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Жапаров был под мощным прессингом кыргызских властей. Четыри года прожил за пределами Родины, но решил вернуться. 25 марта 2017 года при пересечении киргизско-казахской границы Жапаров был задержан и доставлен в СИЗО ГКНБ (ГКНБ – это аналог ФСБ). Жапарова обвинили в организации массовых беспорядков и приговорили к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы. К серьезным срокам приговорили и его соратников Камчыбека Ташиева и Таланта Мамытова.


На снимке: Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Талант Мамытов (на втором плане слева направо), обвиняемые в организации попытки госпереворота, во время заседания суда в Бишкеке. Фото: РИА Новости отсюда

Осенью 2020 года в Крыгызстане начались протестные выступления. Протестующие освободили из тюремных камер Жапарова и его соратников. А в январе 2021 года бывший политзаключенный Садыр Жапаров был избран президентом Кыргызстана. Талант Мамытов возглавил парламент страны, а Камчыбек Ташиев — госкомитет национальной безопасности.

Задумался. А у Алексея Навального есть шанс повторить судьбу Садыра Жапарова? Или Россия – не Кыргызстан? И у нас подобные сценарии развития событий не возможны?

Фотография  Алексея Навального отсюда, бывшего политзаключенного Садыра Жапарова отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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