Чернее не бывает

Экологическая катастрофа на Черном море: чем крупный выброс нефти грозит животному миру и отдыхающим?



Нефтяное пятно у берега оказалось в 400 раз больше «признанного» виновником. Фото: пресс-служба Института космических исследований РАН / ТАСС

В акватории Черного моря под Новороссийском при закачке нефти с выносного погрузочного устройства на греческий танкер Minerva Symphony произошел разлив топлива. На записях, сделанных очевидцами, видно, что с платформы нефть фонтаном бьет прямо в море.

Причиной аварии назвали разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора — элемента причального устройства.

Инцидент произошел еще 7 августа, но тогда не получил широкой огласки. Компания — владелец терминала, АО «Каспийский трубопроводный консорциум» («КТК»), выпустила пресс-релиз о ЧП лишь 9 августа и заявила, что площадь нефтяного пятна составила всего 200 квадратных метров. В консорциуме утверждали, что локализовали загрязнение с помощью боновых заграждений, а для удаления пятна задействовали нефтесборные системы.

Однако в скором времени по спутниковым снимкам ученые Института космических исследований РАН выяснили, что площадь нефтяного пятна — в 400 тысяч раз больше заявленной «КТК»:

не 200 квадратных метров, а 85 квадратных километров.

К 10 августа оно вытянулось от берега в открытое море на 19 километров. По состоянию на 11 августа пятно дошло до Анапы, распространившись на 50 километров от Новороссийска. В Анапе к борьбе с загрязнением пришлось подключиться даже работникам местного дельфинария: «Сотрудники оперативно достают ленты сорбирующего бона — он, как огромная губка, будет притягивать и впитывать масляную пленку с поверхности воды, не давая ей проникнуть в вольеры и навредить животным», — сообщили они.

По словам эколога Евгения Витишко, в море попало до ста тонн нефти. Аналогичные оценки дает и Всемирный фонд дикой природы (WWF).

— Это самое масштабное загрязнение Черного моря за последние десять лет, — объясняет Витишко. — Нефть дошла до Утриша (государственный заказник, административно относящийся к Анапе), а это — одно из ключевых мест для сохранения биологического разнообразия Черного моря: здесь нерестится вся черноморского рыба. Море и так деградирующее, а теперь рыбы в нем станет еще меньше. Из-за того, что ЧП произошло в теплый период, во время цветения водорослей, возникают риски для всей биологической цепочки, включая и морских млекопитающих, и птиц. Насколько серьезные — пока говорить рано.

По мнению эксперта российского союза «За химическую безопасность» Дмитрия Левашова, отдыхающим сейчас следует избегать купания в районе загрязнения, а также — не покупать рыбу, выловленную в районе распространения нефтяного пятна.

— В нефти содержатся полиароматические углеводороды, которые крайне токсичны для человека, — говорит Левашов. — При этом если в пресной воде тяжелые компоненты оседали бы в донных отложениях, то в море они будут прибиваться к берегу. Поэтому я бы рекомендовал не только не купаться, но и, например, собирать камни, потому что на них могут быть следы нефтепродуктов, испарение которых представляет опасность.

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В Институте океанологии Российский академии наук 11 августа сообщили, что устранению нефтяного пятна будет способствовать циклон, который рассеет загрязнение. По словам Евгения Витишко, шторм действительно мог бы поспособствовать снижению концентрации нефтепродуктов, но в настоящий момент на море наблюдается лишь незначительное волнение, которое «фактически ведет к вторичному загрязнению».

— Полагаю, что пятно полностью рассосется в течение двух недель, — сказал Витишко.

В настоящий момент по факту разлива нефти возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 252 УК РФ (загрязнение морской среды). Максимальная санкция статьи — арест на срок до 4 месяцев.

Кубанские экологи утверждают, что «Каспийский трубопроводный консорциум» ранее не был замечен в допущении разливов нефтепродуктов и других авариях. В картотеке арбитражных дел исков к компании о возмещении экологического вреда нет. «КТК» был учрежден в 1992 году как совместный проект РФ и Казахстана, созданный для строительства и обслуживания магистрального трубопровода, соединяющего Каспийское и Черное моря. Чистая прибыль компании за последние пять лет составила свыше 262 млрд рублей.

Иван Жилин, спецкор

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