Сингапур – лидер, в США – меньше, чем в Украине. Сколько получают призовых за олимпийские медали спортсмены в разных странах

Журналисты подготовили данные по 12 странам, которые выступили на Олимпиаде 2020.

Приведена следующая информация по странам, попавшим в итоге Игр в топ-10 общего зачета:

США: $37.5 тыс. – золото, $22.5 тыс. – серебро, $15 тыс. – бронза;

Япония: $45.2 тыс. – золото, $18.1 тыс. – серебро, $9.045 тыс. – бронза;

ОКР: $61 тыс. – золото, $38 тыс. – серебро, $26 тыс. – бронза;

Австралия: $15.1 тыс. – золото, $11.4 тыс. – серебро, $7.6 тыс. – бронза;

Франция: $65 тыс. – золото, $25 тыс. – серебро, $15 тыс. – бронза;

Германия: $22 тыс. – золото, $17 тыс. – серебро, $11 тыс. – бронза;

Италия – $212.4 тыс. – золото, $106.2 тыс. – серебро, $70.8 тыс. – бронза.

Из этого списка только у Италии призовые за медали выше, чем в Украине. Великобритания не премирует своих спортсменов за медали, вместо этого поддерживая олимпийцев и паралимпийцев ежегодной стипендией. Данные по Китаю и Нидерландам отсутствуют.

Абсолютное лидерство по вознаграждениям спортсменам – за Сингапуром.

Топ-5 списка Money Under 30 по призовым выглядит так:

Сингапур: $744 тыс. – золото, $372 тыс.– серебро, $286 тыс. – бронза;

Гонконг: $644 тыс. – золото, $322 тыс. – серебро, $161 тыс. – бронза;

Казахстан: $255 тыс. – золото, $150 тыс. – серебро, $75 тыс. – бронза;

Италия – $212.4 тыс. – золото, $106.2 тыс. – серебро, $70.8 тыс. – бронза;

Венгрия – $167.5 тыс. – золото, $125.6 тыс. – серебро, $95.5 тыс. – бронза.

Суммарно лидером по призовым за медали является Италия. За 40 полученных медалей на Олимпиаде 2020 итальянские атлеты заработали более $9 млн.

Сборная Украины закончила выступления на Олимпийских играх в Токио с 19 медалями. Украинские спортсмены завоевали одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых наград.

Как сообщали в Министерстве молодежи и спорта, за призовые места на Играх спортсмены получат от государства вознаграждение: за олимпийское золото – $125 тыс. (более 3,34 млн грн по курсу НБУ), за серебро – $80 тыс. (2,14 млн грн), за бронзу – $55 тыс. (1,47 млн грн).

Таким образом, за выступления на Олимпиаде 2020 украинские атлеты получили призовые в размере $1.84 млн. Наибольшую сумму выиграли пловец Михаил Романчук и каноистка Людмила Лузан, ставшие призерами дважды – за серебро и “бронзу” они заработали по $135 тыс. А борец Жан Беленюк, единственный обладатель золотой медали Токио 2020, получит $125 тыс.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов из более 200 стран.

Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020, самое низкое в истории. В то же время Украина вошла в топ-20 по общему количеству наград Олимпиады 2020 – страна на 16-й строчке рейтинга.

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