 

Более 50 млн грн убытков. Нацполиция Украины разоблачила незаконную схему импорта авиационного топлива

12.08.2021, 22:30, Новости дня
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“Установлено, что ряд субъектов хозяйствования в сговоре с должностными лицами таможенной службы ввозили на территорию Украины авиационное топливо для реактивных двигателей по заниженной в 10 раз ставке акцизного налога. Для получения скидки коммерческие структуры при содействии должностных лиц банковских учреждений подделывали и в дальнейшем использовали заведомо поддельные векселя, оплата по которым якобы гарантирована банковскими учреждениями”, – отметили в сообщении.

Эти документы предоставлялись в налоговую и выступали гарантией того, что топливо используется для реактивных двигателей. Чтобы подтвердить целевое использование авиационного топлива, участники схемы проводили бестоварные фиктивные операции. Они составляли документы о фиктивной реализации топлива предприятиям, в том числе государственным. Фактически его использовали для изготовления дизтоплива и реализации на территории Украины.

“В течение 2019-го – 2020 года по такой схеме было незаконно ввезено более 8 тыс. тонн авиационного топлива для реактивных двигателей по заниженной ставке акцизного налога. В результате злоумышленники не уплатили в государственный бюджет свыше 51 млн грн обязательных платежей”, – заявили в МВД.

Правоохранители 12 августа провели следственные действия на территории шести областей. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам дела грозит до шести лет лишения свободы.

Фото: mvs.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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