 

На Донбассе ранен украинский военный, сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА. Главное за день

12.08.2021, 22:30, Новости дня
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Война на Донбассе

В Донецкой области вследствие нарушений боевиками договоренностей о перемирии огнестрельное ранение получил украинский военнослужащий. Точное место ранения в штаб операции Объединенных сил не указали, есть два варианта: либо возле Песков, либо в районе Новомихайловки.

Украина в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге ФИФА национальная сборная Украины потеряла позиции, опустившись с 24-го на 25-е место. Это стало следствием выступлений в том числе на Евро 2020.

Также сегодня Украинская ассоциация футбола удовлетворила заявление Мирона Маркевича об отставке с должности главы комитета национальных сборных УАФ, назначив вместо него сопредседателей комитета – Олега Блохина и Алексея Михайличенко.

“Талибан” в Афганистане

За 12 августа талибы захватили ряд крупных городов Афганистана, в том числе второй по величине Кандагар, третий по величине Герат и Газни, столицу провинции Газни.

Учитывая события в этой стране, МИД Украины призвал соотечественников немедленно покинуть Афганистан.

Перед этим такой же призыв к американцам разместило посольство США в Кабуле.

Коронавирус и вакцинация

За сутки в Украине подтвердили наибольшее за последние два месяца число новых случаев коронавирусной инфекции. Большинство новых инфицированных проживают в Киеве.

Динамика госпитализаций в больницы для пациентов с COVID-19 превышена в двух областях Украины.

Число сделанных прививок от коронавируса превысило в стране показатель в 7 млн.

В мире, по данным Bloomberg, ввели уже более 4,5 млрд доз вакцин от COVID-19.

В России зафиксирован рекорд смертности за сутки среди пациентов с коронавирусной инфекцией – 808 человек.

Лесные пожары в Турции

Власти Турции сообщили, что потушены все масштабные лесные пожары, которые бушевали в стране последние две недели.

Крым и суд в Гааге

Офис генерального прокурора Украины передал в Международный уголовный суд сообщение о преступлениях против культурного наследия в оккупированном Крыму. В документе, в частности, упомянуты Древний город Херсонес Таврический, Ханский дворец в Бахчисарае и Крымская астрофизическая обсерватория.

Не “совковый” парад

Министр обороны Украины Андрей Таран сообщил, что 24 августа на параде в честь Дня Независимости Украины украинские военные отойдут от советской системы организации, оставив “совковость” в прошлом. По словам министра, впервые не будет объезда войск и поздравления каждой “коробки” военных отдельно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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