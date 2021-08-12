Поклонников восхитили сексуальные изгибы фигуры Светланы Ходченковой

Светлана Ходченкова, которая несколько недель назад вернулась с Мальдивских островов, вновь отправилась на отдых. Она опубликовала новые снимки в микроблоге Instagram, восхитив поклонников сексуальными изгибами своей фигуры.

Ходченкова позирует на снимках в коричневом раздельном купальнике на качелях, расположенных в голубой прозрачной воде. На одном из фото она запечатлена в полный рост, а на другом – сидя боком на качели. Фолловеры пришли к выводам, что Светлана Ходченкова вновь выбрала для отпуска Мальдивы. Это один из самых популярных лакшери-курортов среди туристов из России.

Во время предыдущего отдыха на островах актриса часто публиковала свои снимки. Поклонники решили, что она отдыхала не сама, ведь ее постоянно кто-то фотографировал на различных локациях. Кроме этого, знаменитость поселилась на отдаленной вилле, скрытой от посторонних глаз. Поклонники думают, что Светлана Ходченкова проводила время на Мальдивских островах с таинственным возлюбленным.