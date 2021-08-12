Немецкий политолог заявил, что Германия не хочет членства Украины в Евросоюзе

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12.08.2021, 22:26, Разное
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Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал вероятность членства Украины в Евросоюзе. Эксперты заявил, что Германия сомневается в уместности такого расширения ЕС.
Украина давно заявляет о своем стремлении присоединиться к Евросоюзу. В 2014 году в стране даже произошел так называемый Евромайдан, спровоцированный отказом властей от интеграции в ЕС. Однако на Западе далеко не все поддерживают подобные желания Киева. Об этом стало известно из заявления немецкого политолога Александра Рара.

По мнению эксперта, не видит особого смысла в членстве Украины в Германии, причем сами жители государства готовы резко критиковать Киев и выступать против его вхождения в ЕС. Как сообщалось ранее, вскоре с официальным визитом к Владимиру Зеленскому намерена приехать канцлер Ангела Меркель. В связи с этим в Берлине особо внимательно следят за событиями на Украине. Обозреватели различных немецких изданий призывают правительство ФРГ жестко пресечь выпады в сторону России. Рор обращает внимание на недавнюю фразу Зеленского о вине РФ в гибели 13 тысяч человек на Донбассе, которая возмутила не только Москву, но и Берлин.

Так же не видят в ФРГ иного выхода из ситуации, кроме как неуклонно выполнять Минские соглашения. В то время, как сам Киев не хочет соблюдать договоренности по Донбассу, Зеленский и его команда призывают Европу и США давить на Москву. Такая позиция для Запада неприемлема, уверен Александр Рар, поэтому из-за позиции Украины ее членство в Евросоюзе становиться все более сомнительным.

Источник: inforeactor.ru



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