Специалисты рассказали о признаках дефицита витамина D

Специалисты напомнили о симптомах дефицита витамина D. Одним из основных признаков является постоянное ощущение боли в спине.

Витамин D – важный компонент для здоровья людей, который способствует усвоению фосфора и кальция. При его нехватке возникают различные проблемы со здоровьем, но самой опасной считается остеопороз. Основным симптомом такого состояния является боль в спине. Болезнь может развиваться годами, а люди часто и не догадываются о его наличии. Исследователи установили, что нехватка витамина D с возрастом ведет к увеличению вероятности переломов.

Национальная служба здравоохранения Великобритании, что для уменьшения рисков остеопороза необходимо каждый день употреблять 10 мкг витамина D. Другие методы должны включать регулярные физические нагрузки, отказ от курения. Также стоит употреблять продукты, которые богаты кальцием и витамином D – молочные продукты, сыры, зеленые листовые овощи, рыба, яичные желтки и печень.

Пребывание на солнце и сбалансированный рацион помогают получить достаточно компонента, но некоторым людям показаны добавки витамина. Перед употреблением препаратов необходимо обратиться к специалистам.

Источник: profile.ru