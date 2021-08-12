Мнение: Будьте готовы оперативно распространить информацию о сепарском обстреле

Украинские хакеры из группы "Берегини" опубликовали скрины из чата украинской ИПСО группы. Интерес представляют задачи которые ставит координатор группы.

Первый скрин довольно примечателен, так как модератор группы еще за сутки до обстрела Нью-Йорка https://ria.ru/20210715/obstrel-1741459896.html знает про акцию в этом поселке.



Указанный эпизод https://strana.ua/news/346965-v-dnr-ot-ranenij-skonchalas-popavshaja-pod-obstrel-zhitelnitsa-sela-kominternovo.html



С пожарами в принципе все понятно.



Про эту историю вообще не знаю.



Видимо уж больно сильно их "Джокер" достал своими утечками.



Обстрел села Тарамчук https://proliska.org/obstrel-taramchuk-povrezhdeny-tri-doma-i-transformator/



Яценко сейчас в Севастополе идет на выборы от СР http://dnr-live.ru/viktor-yatsenko-ballotiruetsya-na-vyiboryi-v-gd-rf/

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