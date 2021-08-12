 

Джессика Альба и Зак Эфрон снялись в короткометражном фильме о Дубае

12.08.2021, 21:44, Разное
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В рамках глобальной рекламной кампании по продвижению туристического потенциала эмирата голливудские звезды Джессика Альба и Зак Эфрон снялись во втором короткометражном фильме из серии мини-блокбастеров Dubai Presents. Кампания “Дубай представляет” стала продолжением короткометражного фильма “Полет истории”, в котором в 2019 году снялись Гвинет Пэлтроу, Кейт Хадсон и Зои Салдана.

В новом фильме, снятом в жанре романтической комедии, герои Зака Эфрона и Джессики Альбы, перепутав багаж, вынуждены отправиться в путешествие по самым романтическим локациям Дубая, чтобы найти друг друга. Зрители увидят исторический квартал Al Fahidi, бутики и кафе в районе Al Seef, а также завораживающую пустыню и традиционный лагерь бедуинов. 

Джессика Альба сыграла в кампании сразу несколько персонажей. Она прогулялась по старому городу и рынку специй, вертолетной площадке курорта Burj Al Arab и посетила другие городские достопримечательности эмирата.

Вторая работа режиссера Крейга Гиллеспи из серии Dubai Presents раскрывает романтический облик Дубая и предлагает влюбленным парам из разных стран создать собственные маршруты для путешествия. К тому же чуть больше года назад, 7 июля 2020-го Дубай открылся после карантина для иностранных путешественников. С тех пор эмират принял более 4 миллионов иностранных гостей. Цель кампании Dubai Presents – не только показать красоты Дубая, но и пригласить весь мир в этот город в год Золотого юбилея ОАЭ и всемирной выставки “ЭКСПО-2020”.



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