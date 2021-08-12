Мнение: Вакцины для апартеида



Полиция в Литве применяет слезоточивый газ против восставших. СМИ молчат

В Литве вчера было чуть ли не восстание против местного правительства – люди собрались возле тамошнего сейма и рвались брать его штурмом. Причина все та же – оголтелое стремление правительства этой карликовой страны к сегрегации и лишению всяких гражданских прав той части своего населения, которая не хочет вакцинироваться. Приятно видеть, что в итоге даже у меланхоличных литовцев «сорвало резьбу» и они вышли не просто «на протесты» – они вышли сносить свое правительство.

Восставших разогнала полиция, но борьба не утихает. Литва, кстати, решила стать пионером… или как правильнее сказать? На примере Литвы Евросоюз решил испытать, как пойдут самые драконовские меры по сегрегации и разделению доселе равноправных граждан? Наверно, так. Как говорил в таких случаях Бисмарк, «надо просто выбрать страну, которую не жалко»; на этот раз в ЕС выбрали Литву.

А Литва, отдадим ей должное, не подкачала – заставила мерзавцев из ЕС слегка почесать затылки. Вот хорошее описание:

«Наутро после разгона акции протеста у здания Сейма Литвы правительство Ингриды Шимоните все же утвердило скандальные ограничения на пребывание в общественных местах для не привитых от COVID-19 литовцев

Допущенные послабления слишком незначительны, чтобы снять народное возмущение. Оппозиционные парламентские партии призывают граждан к общенациональной забастовке, на непопулярные решения правительства накладываются новые бунты в лагерях беженцев — в Литве все более очевидно складывается революционная ситуация.

Итак, с 13 сентября не вакцинированным литовцам без отрицательного теста на коронавирус и «паспорта возможностей» — приложения со свидетельством о вакцинации/антителах — запрещается посещать торговые центры, публичные мероприятия, салоны красоты и заведения общепита. Можно будет находиться только в аптеках и небольших продуктовых магазинах.

Раньше хотели и их запретить, а еще не пускать непривитых в общественный транспорт, больницы; не выплачивать им больничные и пособия по безработице. Такое «закручивание гаек» в итоге и «сорвало резьбу»: драконовские меры правительства Шимоните привели к самым массовым акциям протеста в Литве за 12 лет».

https://news-front.info/2021/08/12/pochemu-v-litve-razvorachivaetsya-revolyutsionnaya-situatsiya

Вообще, конечно – от этого волосы шевелятся на голове. Это ж у нас как бы «Европа»! Как бы «европейская страна» вводит меры – называя вещи своими именами – самого натурального апартеида. Похоже, негры в США, даже в самые мрачные времена рабовладения, имели больше прав, чем «просвещенное» правительство Литвы готово было оставить «непривитым». Требуется ли какая-то еще более яркая иллюстрация того, что НИКАКИЕ законы в ЕС, как неожиданно выяснилось, не защищают права граждан от слова «совсем»?!

Феноменально, конечно. В Прибалтике к апартеиду не привыкать – они десятилетиями сохраняли у себя систему апартеида в отношении русскоязычных жителей, но все ж более мягкую: им не давали гражданства, но хотя бы в магазины пускали без вопросов. Все на глазах у ЕС, которое все эти десятилетия делало вид, что ничего не происходит. Интели в розовых очках все это время думали, что терпимость к апартеиду в постсоветских странах со стороны ЕС – это не более чем исключение, вызванное нетерпимостью к «советскому наследию», и не более того; но теперь мы видим, что нихрена – это был ПОЛИГОН. Полигон по отработке системы апартеида уже в масштабах всего ЕС.

Апартеид, как видим, дело такое: если его в принципе допускать – потом его можно вводить уже по любому произвольному принципу. Сначала его допускали «по принципу крови» (нацистскому по своей сути – но Европа, как видим, более чем терпима к нацизму); ну а теперь пошли круче – вводят апартеид уже по принципу медицинскому. Не вакцинировался – ходи пешком, в транспорт тебя не пустят. Также в Литве предлагается, во-первых, поувольнять с работы всех непривитых, а во-вторых – не брать уволенных никуда больше. И заодно – лишить пособий. То есть, получается – непривитых обрекают попросту на голодную смерть, так ведь? С работу уволили, на новую запрещено брать, пособий не платить – что это, как не последовательное стремление уморить непривитых ГРАЖДАН голодом? Я не вижу другого объяснения.

Но ведь, тогда получается, что непривитых попросту ПРОВОЦИРУЮТ на восстание? Потому что – ну просто что им еще остается? Или подыхать, или на баррикады. Чисто по логике. Однако – ЗАЧЕМ? Такого типа восстаний даже сам Наполеон боялся. Это ведь его высказывание: «Самый страшный бунт – это бунт пустого желудка». А он знал толк в подавлении восстаний…

Выглядит всё настолько безумно и зловеще, что хочется протереть глаза. Зачем правительство Литвы все это устраивает – или зачем ей ПРИКАЗАЛИ все это устроить? Они хотят устроить бойню?! Загадка.

А уж совсем загадочными и какими-то совсем отвязанными от реальности выглядят все меры по беспредельному принуждению – «Вакцинируйся или умирай!» – на общем фоне ситуации в мире, когда буквально с каждым днем становится все более ясно, что вакцинация провалилась. В США, в Израиле, в Британии – в самых вакцинированных странах – резкий, фронтальный рост заражений. Понемногу к заражаемости – среди вакцинированных! – подтягивается и статистика по смертности. В Британии, скажем, уже 146 за один вчерашний день.

По «привитому Израилю» я всего лишь 5 августа – неделю назад – писал о «рекорде»: 4 тысячи заболевших в сутки. «Израиль побил коронавирусный рекорд: почти 4000 новых пациентов за сутки». Смотрим данные за вчера – уже 8 тысяч в сутки! Удвоение за неделю. Чем-то напоминает пресловутую «экспоненту», которой так любили пугать наши еврейские друзья в 2020 году. Не так ли?

И в США, где всех отвакцинировали по самое не могу (типа «успех Байдена») – понемногу, как нетрудно отследить, тоже «зреет сенсация». И безусловно, если рванет Америка – тут уже евреи с Британией сами собой уйдут в тень… Там уж будет сенсация так сенсация.

То есть все люди, которые не стали крепко зажмуривать глаза и затыкать уши, уже поняли, что насаждаемое иглоукалывание не решает никаких задач – привитые так же заражают, так же заражаются сами, и так же попадают под ИВЛ. Тогда спрашивается – почему накал в принуждении к иглоукалыванию, насаждение сегрегации и апартеида не то что не ослабевает, а становится еще более безумным? У нас кто во главе – взбесившиеся роботы?

Может, пора уже отключить их от питания?