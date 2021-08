К вопросу рациональной интерферонотерапии детей с инфекцией COVID-19



Эта статья содержит профессиональную специализированную информацию. Согласно действующему законодательству, данные материалы могут быть доступны только медицинским работникам. Информация, полученная в этой статье, может быть использована только в профессиональной деятельности.

Эпидемиологическая ситуация в мире, вызванная новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2, продолжает оставаться напряженной. 11 марта 2020 г. ВОЗ объявила о начале пандемии COVID-19 [1]. Впервые данное заболевание было выявлено в декабре 2019 года в г.Ухань (КНР) и определено как некий до сих пор неизвестный тип пневмонии [2].

Эпидемиологическая частота распространенности коронавирусных инфекций, по данным иностранных и отечественных авторов, значительно варьируется. Так, Б.К.Романов (2020) считает, что наибольшее число всех случаев коронавирусной инфекции, вызываемой различными штаммами, регистрируется в зимнее и весеннее время. Источник этой инфекции – заболевшие носители. Пути передачи, в основном, — воздушно-капельный и контактно-бытовой, реализуемый через контаминированные коронавирусом предметы обихода [3].

J.F.Ludvigsson (2020) отмечает, что в возрастной структуре диагностированных случаев COVID-19 доля детей составляют 1-5% [4].

Китайский автор Y.P. Zhang et al. (2020) провел анализ 44672 случаев COVID-19, подтвержденных лабораторными исследованиями и установил, что в общей структуре инфицированных лиц доля детей в возрасте до 10 лет составила 0,9%, в возрастной группе 10 – 14 лет, включая подростков, доля заболевших не превышала 1,2%. Авторы отметили тот факт, что с увеличением общего количества лабораторно-обследованных лиц возрастает доля пациентов с легкими или бессимптомными формами заболевания[5].

По данным ряда отечественных и зарубежных авторов, в работах, опубликованных в 2020 году, отмечено, что среди заболевших COVID-19 удельный вес детей существенно ниже, чем в других возрастных группах, а клиническое течение более легкое, чем у взрослых пациентов [6,7,8].

J.F. Chan et al. (2020) подтвердили тот факт, что детский контингент в очагах коронавирусной инфекции болеет намного реже, а саму инфекцию переносит значительно легче, чем взрослый контингент [9]. Ученые из США Shekerdemian L.S. et al. (2020) установили, что риск смерти при тяжелой форме COVID-19 для детей ниже, чем для взрослых. Авторы провели ретроспективное исследование медицинских записей о детях в возрасте 4,2–16,6 лет, госпитализированных в отделения интенсивной терапии с подтвержденным COVID-19. Более 90% детей при этом имели сопутствующие тяжелые заболевания (серповидноклеточная анемия, диабет и т.д.). За период наблюдения умерло два ребенка, что соответствует летальности 4,2%. Ученые отмечают, что у детей может развиться тяжелая форма COVID-19, но это происходит гораздо реже, чем у взрослых, и в 80% случаев связано с наличием других заболеваний в момент инфицирования [10].

Литературные публикации, посвященные эпидемиологическим аспектам коронавирусных инфекций у детей, включая COVID-19, свидетельствуют о все возрастающей роли детского контингента в формировании интенсивных эпидочагов заболеваемости, поскольку бессимптомное носительство и легкие формы заболевания обеспечивают высокую степень распространённости вируса, особенно в скученных детских коллективах. Данным фактам в искомой литературе находится логичное объяснение. Так, например P.I. Lee et al. (2020) выдвигают гипотезу о том, что легкие формы инфекции COVID-19 у детей коррелируют с такими факторами, как возрастные особенности врожденного иммунитета, здоровые дыхательные пути в целом, меньшее влияние сигаретного дыма, загрязненного воздуха, иных респираторных инфекций [11].

Известно, что в ответ на внедрение чужеродной генетической вирусной информации, все ядерные клетки человеческого организма продуцируют белки-интерфероны I типа (ИФН-α, ИФН-β), являющиеся основным противовирусными протективными внутриклеточными факторами. Интерфероны обеспечивают экспрессию интерферон-стимулированных генов (ISG), стимулируют антигенпрезентирующие функции макрофагов, увеличивают синтез цитокинов, усиливают активность натуральных киллеров (NK-клеток) и дендритных клеток. Вместе с тем, новый коронавирус гораздо более чувствителен к предварительному воздействию экзогенного интерферона: по данным исследований, количество вируса SARS-CoV-2 в инфицированных, но обработанных интерфероном клетках было в 1000-10000 раз ниже, чем в таких же в инфицированных клетках, но предварительно не обработанных интерфероном [12, 13].

Чувствительность SARS-CoV-2 к интерферонам также была подтверждена проведенными исследованиями: при обработке культуры pHAE интерферонами I или III типа за 24 часа до заражения, количество вирусной РНК снижалось в три раза по сравнению с зараженными культурами, не обработанными интерферонами, а репликация вируса уменьшалась на 90% [14].

Во время приема препарата экзогенного интерферона-a2b при лечении больных COVID-19 ни у одного из пациентов не развился острый респираторный дистресс-синдром, ни один из пациентов не нуждался в проведении интенсивной терапии. Также, в ходе раннего, нерандомизированного профилактического исследования в больнице китайской провинции Хубэй, ни один из 2415 медицинских работников, ежедневно принимавших капли интерферона в нос, не заразился коронавирусом [15].

О роли интерферонов в иммунопатогенезе COVID-19 и клинической эффективности лекарственных препаратов на основе рекомбинантного интерферона-α 2b в лечении детей сообщили Л. Н. Мазанкова с соавт. (2021). Авторы показали ведущее значение интерферонов как факторов первой линии защиты организма от вируса SARS-CoV-2. Включение препаратов интерферона в схемы терапии COVID-19 у детей как в качестве комбинаций с противовирусными средствами, так и в виде монотерапии доказано проведенными исследованиями [16].

Характеристики и схемы назначения интерферонотерапии у детей при инфекции COVID-19 даны в работе отечественных авторов (2020). Рекомбинантный интерферон-α 2b в лекарственной форме «ректальные суппозитории» рекомендовано применять у детей с легкой формой (острая респираторная вирусная инфекция, нетяжелая пневмония) и со среднетяжелой формой (пневмония с дыхательной недостаточностью) заболевания, в следующих дозировках: пациенты в возрасте < 7 лет по 150 000 МЕ 2 раза/сут., дети в возрасте > 7 лет – по 500 000 МЕ 2 раза/сут [17].

Оценку эффективности профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 в семейных очагах с использованием препарата интерферона-α2b в форме геля для местного применения провели А.В.Мордык с соавт. (2021). Авторы показали, что назначение медикаментозной профилактики контактным лицам, заключающееся в назначении рекомбинантного интерферона-α2b с антиоксидантами, интраназально в форме геля, в дозировке 36 МЕ/г (препарат «ВИФЕРОН®), позволяет предотвращать большое количество случаев заболевания в семейных очагах при наличии инфекции COVID-19 у одного из членов семьи [18].

А.И.Сафиной с соавт., (2021) проведено сравнительное исследование эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов интерферона- α2b в сочетании с высокоактивными антиоксидантами в составе комплексной терапии COVID-19 у детей. Лечение детей с COVID-19 препаратами интерферона-α2b альфа-2b с антиоксидантами ВИФЕРОН® в виде ректальных суппозиториев и геля для наружного применения снижало длительность течения основных клинических симптомов заболевания в среднем на 1,5-4 дня, а время элиминации вируса сокращалось до 6 дней. [19].

Об эффективности комплексной терапии препаратами рекомбинантного интерферона альфа 2b (ВИФЕРОН®) в лечении новой коронавирусной инфекции COVID-19 у детей сообщили М.А. Строганова и Г.П. Мартынова с соавт. (2021) [20].

Таким образом, рассмотренные в данном обзоре сведения от отечественных и зарубежных литературных источников об использовании препаратов интерферона α2b в лечении и профилактике инфекции COVID-19 у детей, подчеркивают высокую терапевтическую значимость и безопасность рациональной интерферонотерапии.

