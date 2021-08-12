 

В УАФ удовлетворили просьбу Маркевича об отставке, должности получили Блохин и Михайличенко

12.08.2021, 21:36, Новости дня
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Вместо Маркевича исполком УАФ назначил двух сопредседателей комитета национальных сборных, ими стали бывшие главные тренеры сборной Украины Олег Блохин и Алексей Михайличенко.

Первый заместитель – Олег Протасов, заместитель – Анатолий Демьяненко.

Все руководство комитета является в прошлом игроками киевского “Динамо”.

Контекст:

7 августа 70-летний Маркевич сообщил, что завершает работу на посту главы комитета национальных сборных УАФ. “Я считаю, что верой и правдой служил украинскому футболу пять лет, занимая эту должность в УАФ. […] Однако после окончания чемпионата Европы меня все чаще преследовала мысль, что я еще не сказал своего последнего слова как тренер. Поэтому и решил, что с работой функционера пора заканчивать”, – заявил он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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