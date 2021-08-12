Хакеры взломали серверы МИД Литвы. Они могли получить доступ к секретным документам
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
По его словам, злоумышленники могли получить доступ к секретной информации.
“Ведется расследование. Без сомнения, мы оценим ущерб, нанесенный этой кибератакой”, – сказал Науседа.
По его словам, просочившаяся информация “может нанести значительный ущерб, особенно союзникам”. Президент Литвы не уточнил, о каких союзниках идет речь.
В результате взлома почтовых серверов МИД страны было украдено более 1,5 млн писем. Об этом 12 августа сообщило LRT.
По информации журналистов, программисты утверждают, что литовские дипломаты в своей переписке обсуждали газопровод “Северный поток – 2”, а также отношения с Беларусью и Китаем.
В МИД Литвы заявили, что рассматривают взлом серверов как “информационную атаку со стороны недружественных стран”.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет