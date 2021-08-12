 

“Талибан” захватил третий по величине город Афганистана Герат

12.08.2021, 21:36, Новости дня
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“Захвачен Герат, самая большая и самая стратегическая провинция в западной части страны. […] Многие объекты провинции перешли под контроль моджахедов. Солдаты сложили оружие и присоединились к моджахедам. Сдача войск продолжается”, – написал он.

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— Zabihullah (.. * * * ) (@Zabehulah_M33) August 12, 2021

Присутствие в Герате талибов подтверждает Al Jazeera. Телеканал отмечает, что представители “Талибана” видны в центре города.

12 августа талибы захватили ряд крупных афганских городов, в том числе второй по величине Кандагар и Газни, столицу провинции Газни.

Контекст:

Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США. Один из руководителей политического офиса движения “Талибан” в Катаре Шахабуддин Делавар 9 июля сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана. 

6 августа боевики вошли в город Зарандж – столицу провинции Нимроз на границе с Пакистаном. Представитель полиции заявил, что Нимроз перешел под контроль талибов из-за отсутствия подкрепления от правительства Афганистана. 7 августа талибы заявили о взятии под контроль города Шеберган – столицы северной афганской провинции Джаузджан.

8 августа стало известно о захвате талибами города Кундуз – столицы одноименной провинции в Афганистане. В этот же день талибы объявили о  захвате столицы афганской провинции Тахар – города Талукан рядом с Таджикистаном.

TOLOnews 10 августа сообщил, что талибы захватили город Айбак – столицу провинции Саманган на севере страны, а также Сари-Пуль – столицу одноименной провинции.

По данным властей Евросоюза, по состоянию на 10 августа боевики движения “Талибан” контролировали 65% территории Афганистана. В этот день вечером талибы захватили город Пули-Хумри – столицу северной провинции Баглан.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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