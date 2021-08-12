 

Ожидается повышение производительности Qualcomm Snapdragon 898 на 20%

12.08.2021, 21:34, Новости дня
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Эксперты отмечают большой прогресс в устройствах, выпускаемых компанией Qualcomm. Сначала чипсет Snapdragon 888 превратился в версию 888+ и получил стабильную поддержку связи нового поколения 5G. Также в нем улучшилась работа искусственного интеллекта.

Теперь же, по мнению аналитиков рынка, должен быть представлен новый вариант устройства. Оно может появиться в конце текущего года, говорят специалисты.

Есть предположение, что название чипсета будет звучать как Snapdragon 895 или же 898. Предположительно, его станут использовать для флагманских устройств. Но самое главное, что производительность должна вырасти примерно на 20%. Сами устройства производители смогут представить не ранее первой половины будущего года.



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