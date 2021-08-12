Apple готовит к выпуску смартфон с улучшенной камерой
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Как сообщают в агентстве Bloomberg, американская компания Apple готовит к выходу на рынок новой модели своего смартфона iPhone, в которой блок камер будет обладать тремя бесспорными преимуществами перед предшественниками.
Речь идет о трех качествах, которых пока нет у конкурентов, говорят специалисты. В частности, улучшится портретный режим съемки. Вторым преимуществом эксперты считают возможность записывать видео на качественно новом уровне.
Наконец, разработчик должен обеспечить возможность коррекции цветов, которая вместе с автоматическим убиранием бликов сделает хорошими значительную часть рабочих фотографий. Ранее приходилось их просто браковать. Очевидно, такая модель будет представлена уже до начала осени.
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