Apple готовит к выпуску смартфон с улучшенной камерой

Как сообщают в агентстве Bloomberg, американская компания Apple готовит к выходу на рынок новой модели своего смартфона iPhone, в которой блок камер будет обладать тремя бесспорными преимуществами перед предшественниками.

Речь идет о трех качествах, которых пока нет у конкурентов, говорят специалисты. В частности, улучшится портретный режим съемки. Вторым преимуществом эксперты считают возможность записывать видео на качественно новом уровне.

Наконец, разработчик должен обеспечить возможность коррекции цветов, которая вместе с автоматическим убиранием бликов сделает хорошими значительную часть рабочих фотографий. Ранее приходилось их просто браковать. Очевидно, такая модель будет представлена уже до начала осени.