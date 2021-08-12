 

Apple готовит к выпуску смартфон с улучшенной камерой

12.08.2021, 21:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщают в агентстве Bloomberg, американская компания Apple готовит к выходу на рынок новой модели своего смартфона iPhone, в которой блок камер будет обладать тремя бесспорными преимуществами перед предшественниками.

Речь идет о трех качествах, которых пока нет у конкурентов, говорят специалисты. В частности, улучшится портретный режим съемки. Вторым преимуществом эксперты считают возможность записывать видео на качественно новом уровне.

Наконец, разработчик должен обеспечить возможность коррекции цветов, которая вместе с автоматическим убиранием бликов сделает хорошими значительную часть рабочих фотографий. Ранее приходилось их просто браковать. Очевидно, такая модель будет представлена уже до начала осени.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.01 / В Сенате США решили оспорить итоги президентских выборов

17.07 / “Леся, бегите, Надя все видит”. Никитюк опубликовала фото в обнимку с Дантесом

13.09 / Жертвами природных пожаров в США стали около 30 человек

22.06 / В Индии выявили самое низкое за три месяца число новых случаев COVID-19

11.12 / Скорик выразил поддержку “всем политзаключенным по обе стороны линии разграничения”, Билецкий сказал, что тот переходит “все разумные рамки”

22.09 / Лидер ТIK Бронюк баллотируется в Винницкий горсовет

11.02 / Анкара напомнила, что у Греции тоже есть С-300, хотя она в НАТО

18.09 / Состояние Кернеса стабильное, угрозы жизни нет – пасынок мэра

06.02 / В США решили задействовать Нацгвардию на время суда над задержавшими Флойда полицейскими

14.09 / Россиянка побила чиновника за отказ устроить сына в детсад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика