Диетолог Марина Аплетаева рассказала об опасности отказа от молочных продуктов

Диетолог Марина Аплетаева пояснила об опасности отказа от молочных продуктов. Такое решение может быть чревато для состояния скелета человека, а также отразится на работе иммунной системы.

Опасность представляет резкий отказ от молока, творога, йогурта, сметаны, сыра и кефира. Все указанные продукты являются главным источником животного белка, кальция, а также пробиотиков, витамина D, которыми сложно обеспечить организм благодаря употреблению растительной пищи. При отказе от молочных продуктов часто возникает дефицит питательных веществ, а также проблемы с кровообращением и плотностью костей. Это становится причиной развития остеопороза и появления патологических переломов. Дефицит витамина D ухудшает усвоение кальция и приводит к неправильной работе иммунной системы.

Марина Аплетаева не рекомендует отказываться от молочных продуктов более чем на месяц, однако при наличии медицинских показаний такую еду лучше исключить из рациона, например, при аллергии на молочный белок или при непереносимости лактозы. Для остальных случаев диетолог напомнила о важности регулярного употребления такой еды, ведь организму необходимо определенное количество полезных веществ ежедневно, а недостаток обернется рядом проблем со здоровьем.

Источник: www.ridus.ru