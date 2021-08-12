 

Диетолог Марина Аплетаева рассказала об опасности отказа от молочных продуктов

12.08.2021, 21:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Диетолог Марина Аплетаева пояснила об опасности отказа от молочных продуктов. Такое решение может быть чревато для состояния скелета человека, а также отразится на работе иммунной системы.
Опасность представляет резкий отказ от молока, творога, йогурта, сметаны, сыра и кефира. Все указанные продукты являются главным источником животного белка, кальция, а также пробиотиков, витамина D, которыми сложно обеспечить организм благодаря употреблению растительной пищи. При отказе от молочных продуктов часто возникает дефицит питательных веществ, а также проблемы с кровообращением и плотностью костей. Это становится причиной развития остеопороза и появления патологических переломов. Дефицит витамина D ухудшает усвоение кальция и приводит к неправильной работе иммунной системы.

Марина Аплетаева не рекомендует отказываться от молочных продуктов более чем на месяц, однако при наличии медицинских показаний такую еду лучше исключить из рациона, например, при аллергии на молочный белок или при непереносимости лактозы. Для остальных случаев диетолог напомнила о важности регулярного употребления такой еды, ведь организму необходимо определенное количество полезных веществ ежедневно, а недостаток обернется рядом проблем со здоровьем.

Источник: www.ridus.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.07 / Первый спойлер на деревне

17.11 / Мишустин выделил почти 62 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми

03.12 / Мнение: Российская санкционка для Украины

03.09 / Мнение: Либо-либо

10.11 / Скандалы: Чёрная неделя вместо «Чёрной пятницы»

22.07 / Мнение: Ежедневно растущая ненависть вредит решению проблемы Карабаха

30.12 / Власти в истерике – Почему в отношении Навального завели новое уголовное дело о хищении в особо крупном размере?

21.09 / Как его посадишь? Он же дерево!

24.07 / Зеленый свет: Россия снимает запрет на международное авиасообщение

07.11 / «Вы переходите все грани!»: Оксана Самойлова отреагировала на критику своей косметики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика