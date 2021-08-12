Ученые: Два стакана пива в день могут защитить сердце

Исследователи заявляют, что защитить сердце помогут два стакана пива в день. Работу представили в издании Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases.

Ученые заявляют, что в определенных эпизодах скромное употребление алкоголя может считаться безопасным. Мета-анализ опытов продемонстрировал, что потребление пива понижает риски болезней сердца. Но исследователи подчеркивают, что рекомендации актуальны не для всех. Нельзя пить алкоголь детям и подросткам, больным с сердечной аритмией и кардиомиопатией, беременным, а также людям, которые имеют заболевания печени и поджелудочной железы.

Имеется в виду, что умеренное потребление – это 1 порция напитка в день для женщин и для мужчин 2 порции в сутки. Специалисты говорят о существовании убедительных доказательств обратной связи между употреблением таких количеств пива и ишемической болезнью сердца.

В другом обзоре, который опубликовали в 2012 году, говорится о том, что защитное действие пива, скорее всего, связано с полифенолами. Они имеют антиоксидантные и противовоспалительные свойства.

В British Medical Journal опубликовали работу 2017 года, где сообщается, что люди, которые не употребляют алкоголь, в 1,3 раза имеют повышенные риски возникновения сердечного приступа и в 1,1 раз увеличиваются риски инсультов. Также в 1,6 раза повышается вероятность внезапной смерти от сердечно-сосудистых болезней в сравнении с теми людьми, кто пьет мало.

Источник: www.medikforum.ru