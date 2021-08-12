Анастасия Макеева об атаке хейтеров и ботов: «Такие люди не пожалели даже Веру Алентову»

Анастасия Макеева решила закрыть свою страницу в Instagram из-за атаки хейтеров и ботов. Известная актриса не удивлена такой ситуацией, ведь злые люди не жалеют даже своих прежних кумиров, таких как Вера Алентова, похоронившая не так давно мужа.

В новом посте Макеева рассказала, что после ее замужества хейтеры часто намереваются взломать ее страницу в соцсети, ведь «мстительным дамам не дает покоя» ее существование. Такие подписчики собираются в группы, начиная атаковать не только актрису, ее родных, друзей, но и обычных фолловеров. Актрису это не удивляет, ведь травлю устроили даже Вере Алентовой. Актриса задается вопросом, существовали ли такие злые люди раньше, или это последствие появления всемирной паутины. Ранее с подобными нападками супруга Романа Малькова не встречалась, однако на днях к количеству ее подписчиков резко прибавилось 15 тысяч ботов, а затем последовали попытки взлома аккаунта. Исправлять ситуацию пришлось администраторам актрисы, которые всю ночь «чистили страницу».

Анастасия Макеева решила спокойно реагировать на происходящее, не позволив хейтерам вывести ее на конфликт. Актриса намерена демонстрировать своим истинным поклонникам позитив и добро, отметив, что «никогда не гналась за количеством, ведь всегда ценила качество».

Источник: www.instagram.com