 

Талибы заявили о взятии столицы провинции Бадгис

12.08.2021, 21:12, Новости дня
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Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) заявило о захвате еще одного административного центра – города Калайи-Нау, столицы провинции Бадгис, большинство солдат правительственных войск сдались.

«Этим вечером (город) Калайи-Нау, столица провинции Бадгис,… был захвачен», – сообщил в Twitter представитель талибов Кари Юсуф Ахмади, передает РИА «Новости».

По его словам, большое количество солдат сдались, в руки талибов попало большое число оружия, боеприпасов и транспортных средств.

Между тем, стало известно о планах США эвакуировать сотрудников посольства в Кабуле. Ранее талибы захватили третий по величине город в Афганистане Герат.

До этого талибы заявили, что заняли второй по величине город Афганистана Кандагар.

США предсказали захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.

Также движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.

После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у РФ создается террористическое государство.



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