Мнение: Кабаны виноваты в потеплении, мыши против сыра и российское вино по почте

1. Плохая новость для диких свиней. Безжалостные экологи занесли их в свой длинный список виновников глобального потепления. И дело не только в том, что кабаны слишком много жрут. Они, с точки зрения авторов исследования, ещё и весьма неэкологичным образом добывают пищу:

https://aif.ru/society/nature/oni_pohozhi_na_traktory_kabany_vredyat_klimatu_ne_menshe_avtomobiley

В последние годы экологи приучили нас к мысли о том, что крупный рогатый скот — один из виновников глобального потепления. Коровы едят траву, а она переваривается и образует метан — сильнейший парниковый газ, от которого на планете растёт температура и происходят погодные катаклизмы.

И вот вслед за коровами настала очередь свиней, пока что — диких. Новое исследование учёных показывает, что расплодившиеся по всему свету кабаны, роя землю, потворствуют глобальному потеплению. <…>

Моделирование показало, что из-за кабанов в атмосферу попадает около 4,9 миллионов тонн углекислого газа в год. Это эквивалентно выбросам 1,1 миллиона легковых автомобилей. Но цифра, как отмечают исследователи, в будущем станет больше. Поголовье кабанов продолжает расти, и если они будут проникать в регионы, где в почве содержится больше углерода, количество его выбросов значительно увеличится.

Впрочем, российские биологи выступили в защиту кабанов. По их словам, хотя в результате взройки земли и вправду выбрасывается много углекислого газа в атмосферу, это происходит разово: зато потом на долгое время регулярные выбросы из почвы снижаются, потому что кабан сжирает её обитателей (корни растений и беспозвоночных животных).

2. Мы поистине живём в печальную эпоху развенчания многих знакомых нам с детства мифов:

https://www.gazeta.ru/science/2006/09/06_kz_781454.shtml

Мыши на самом деле совершенно не любят сыр, сообщает Physorg. Популярный миф, который охотно эксплуатируют производители мышеловок и создатели мультсериала о Томе и Джерри, оказался лишен всякого научного обоснования.

Поверье развенчали британские ученые, изучившие как мышиную диету, так и рацион других животных. По их словам, в реальности грызуны предпочитают богатое сахаром питание типа зерна и фруктов и буквально воротят носы в сторону, когда им предлагают нечто, сопоставимое по гамме вкусовых и обонятельных ощущений с сырами.

«Уверенность в сырных пристрастиях мышей — широко распространенное заблуждение, — говорит Дэвид Холмс — специалист по поведению животных из Манчестерского университета (Manchester Metropolitan University). — В действительности эволюция мышей проходила в условиях, практически лишенных сыра или чего-либо напоминающего сыр».

Мыши реагируют на запах, структуру и вкус пищи. Поэтому не доступный для них в естественной среде обитания сыр не может вызвать у зверьков никакой реакции, убежден этолог.

Кстати, коллеги, а какой российский сыр предпочитаете лично вы?

3. Определённые круги в России не оставляют попыток протолкнуть идею доставки алкоголя по почте:

https://lenta.ru/news/2021/08/11/vinoprod/

Российский Минфин предложил запустить в стране эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина через сайт «Почты России». Сначала доставка «Почтой России» будет осуществляться в Москве, Московской области и Мордовии, передает РИА Новости. Запустить такой сервис хотят с 1 января 2022 года, законопроект опубликован на на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе уточняется, что таким образом будут продавать вино, крепленое вино и игристое вино, произведенное из винограда, выращенного на территории России. «В рамках эксперимента доставка покупателю приобретаемого вина России осуществляется на территории города федерального значения Москвы, Московской области и Республики Мордовия. Правительство РФ может принять решение о расширении территории, на которой осуществляется доставка покупателю приобретаемого вина России в рамках эксперимента», — говорится в законопроекте.

О планах торговать алкоголем через «Почту России» сообщалось еще в мае. Инициатива призвана реализовать поручение президента Владимира Путина об организации прямых поставок российского вина от производителей до потребителей.

При этом в настоящее время в России запрещена онлайн-торговля алкогольными напитками. За ее легализацию выступают несколько ведомств и бизнес-ассоциаций, однако инициатива по-прежнему не поддерживается Минздравом.

С одной стороны, продвижение таким образом отечественного вина – это ещё относительно безобидно. Но не стоит увлекаться: сегодня вино, завтра пиво, а послезавтра к вам уже и водка на дроне прилетит…