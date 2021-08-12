 

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес с дочерью Эммой были замечены в Лос-Анджелесе

12.08.2021, 20:34, Разное
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Роман Бена Аффлека и Дженнифер Лопес, или, как многие говорят, “Беннифер 2.0”, длится уже несколько месяцев. Свое воссоединение возлюбленные не комментируют, но уже не скрываются от фотографов. На свой 52-ой день рождения Джей Ло все же сделала невербальное, но весьма понятное заявление, опубликовав снимок, на котором запечатлен их горячий поцелуй. Это их первое совместное фото с Беном в Instagram.

Вернувшись из круиза по Средиземному морю на яхте стоимостью 130 миллионов долларов, Бен и Джен продолжают подбрасывать журналистам поводы для обсуждения. Так, на днях папарацци подловили пару во время осмотра особняков в одном из самых дорогих для проживания районов Лом-Анджелеса. Они ездили по улочкам на машине и рассматривали здания, причем, по словам инсайдеров, им особенно  приглянулось поместье оскароносного актера Боба Хоупа у озера Толука.

А вчера поздним вечером влюбленных сфотографировали, когда они уезжали на своем авто из ресторана Craig’s в Западном Голливуде, однако в сеть фото попали только сейчас. Компанию за ужином им составила дочь Лопес, 13-летняя Эмма. На кадрах она сидит на заднем сидении, тогда как ее мама – на переднем.

Для выхода в свет Дженнифер выбрала серый топ на бретельках, белые брюки на высокой талии и бело-синюю сумку. Ее дочь была одета в клетчатую рубашку и шорты с цветочным принтом. К тому же, на снимках, опубликованные изданием Page Six, можно заметить, что Эмма перекрасила свои кудрявые волосы в темно-бирюзовый цвет.

История отношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека достойна голливудского сценария, причем фильма с продолжением. Они встречались в начале 2000-х, по слухам, были даже обручены, но до алтаря так и не дошли. Сохранив теплые воспоминания, Дженн и Бен почти не общались, каждый жил своей жизнью. И тут, после того, как Лопес разорвала помолвку со звездой бейсбола Алексом Родригесом, поползли слухи о том, что бывшие влюбленные снова вместе. Долгое время даже снимки папарацци не могли убедить скептиков, но несколько недель назад сомнения развеялись – эти двое действительно вместе и скрываться больше не намерены.



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