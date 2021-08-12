 

Россиян, вылетающих на отдых в Турцию, будут инструктировать о недопустимости контактов с сотрудниками ФБК*

12.08.2021, 20:31, Разное
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Федеральная служба безопасности будет вести разъяснительную работу с гражданами, выезжающими на курорты Турции, о недопустимости общения с представителями экстремистских организаций, скрывающихся в этой стране.

Обязательную 30-минутную лекцию россияне смогут пройти при покупке туристической путёвки.

Чтобы получить выездную визу в Турцию, после прослушивания лекции от офицеров ФСБ нужно будет пройти экзамен, на котором необходимо верно назвать не менее 8 из 10 преступлений Фонда борьбы с коррупцией. Также от туристов потребуется в лицо знать лидеров экстремистской организации, и в случае их обнаружения немедленно сообщить об их местонахождении в любое торговое представительство или отдел посольства РФ по культуре.

Также, для обеспечения безопасности туристов, в каждой их группе будет присутствовать внештатный сотрудник ФСБ, отдых которого будет оплачиваться за счёт путёвок других туристов.

– После того, как стало известно, что Любовь Соболь отправилась в Турцию, ни один россиянин не может быть в этой стране в безопасности. Соболь известна тем, что может вломиться в чужое жилище и обратить его жителей в свою веру. Не вступайте с ней в контакт, не давайте ей денег, не переводите биткоины на указанные ей счета. Лучшее, что вы можете сделать при обнаружении этой женщины, это отойти на безопасное расстояние и сообщить уполномоченным органам, – пояснил подполковник ФСБ Олег Петренко.

*Запрещённая в России экстремистская организация-иноагент

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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