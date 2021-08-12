Мнение: США боятся Израиля

“В понедельник, 9 августа, американский Центр по контролю профилактике заболеваний (CDC) повысил до наивысшего, четвертого, уровень угрозы заражения в Израиле. В рекомендациях на сайте CDC говорится, что в случае, если поездку можно отложить, лучше это сделать. Перед поездкой следует вакцинироваться, а в самом Израиле следует носить защитную маску, соблюдать социальную дистанцию”.

https://www.newsru.co.il/world/09aug2021/cdc_0012.html

И это, стало быть, при том, что Израиль – одна из самых перевакцинированных стран в мире (там с недавних пор начали колоть людей уже по третьему разу – то есть тройной дозой Пфайзера). Выглядит все в высшей степени забавно: стало быть, турист из США, привитый Пфайзером, должен в Израиле (где все привиты Пфайзером), ходить крайне осторожно, в маске и с обязательным соблюдением социальной дистанции, а лучше – вообще туда не соваться!

Каково? А как же… эта… как ее? Вакцинная защита? Зачем они – и турист и израильтяне – прививались Пфайзером, если в итоге они все равно должны друг от друга шарахаться и носить маски, боясь ненароком дыхнуть или, тем паче, чихнуть?

Это провал. Однозначный и феноменальный. В мире, пишут, привили уже чуть не 400 млн. – все зря. Защиты от ковида они не получили, а вот последствия прививки (если они есть) получили наверняка. Кто ответит перед этой толпой в 400 млн. дурачков?

Израиль, кстати – боится России; запрещает своим гражданам сюда “посещать”. Получаем, по принципу транзитивности, что “США боятся Россию”. Патриотам должно понравиться.