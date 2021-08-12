“Ноги от ушей”, “Суперсекси и мегастар”. Настя Каменских показала фото в коротком платье

“Друзья мои! Отпуск и наполнение подходят к завершению. И совсем скоро мы с вами проведем незабываемый конец августа и встретимся на моих концертах. Кто будет – ставьте “сердечко”, – подписала снимки Каменских.

Пост певицы за несколько часов лайкнули больше 61 тыс. раз и оставили свыше 200 комментариев.

“Ноги от ушей”, – оценила снимки lisica_smm.

“На первом фото заметно, что отпуск прошел на все 100”, – написала auma.mind.

“Суперсекси и мегастар”, – прокомментировал dimitrii.voskresenskii.

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Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами.

Певица стала известной, выступая с Алексеем Потапенко (Потапом) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK.

23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.

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