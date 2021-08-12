ВАКС освободил из-под стражи вице-мэра Николаева, фигурирующего в деле о злоупотреблениях на 26,8 млн грн

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12.08.2021, 20:26, Новости дня
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Суд пришел к выводу, что “не найдено подтверждений, что Коренев пытался избежать ответственности, покинув пределы Украины”.

Адвокаты Коренева утверждали, что их подзащитный находился в законном отпуске и за границу направлялся, чтобы отдохнуть с семьей.

Еще одного фигуранта уголовного производства, предпринимателя, ВАКС отправил под арест до 8 октября включительно с альтернативой внесения залога в сумме 272,4 тыс. грн.

Контекст:

11 августа проинформировало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что в уголовном производстве о завладении 26,8 млн грн при выполнении работ по реконструкции площади Соборной в Николаеве подозрение предъявлено восьми фигурантам: вице-мэру, еще одному чиновнику горсовета и шести предпринимателям.

В НАБУ утверждают, что вице-мэра Николаева задержали 10 августа в международном пункте пропуска “Лужанка – Берегшурань” на украинско-венгерской границе.

По данным следствия, в 2019 году департамент Николаевского горсовета объявил тендер на выполнение работ по реконструкции Соборной площади, а вице-мэр, первый заместитель одного из департаментов горсовета, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с шестью директорами частных фирм обеспечили победу в тендере одного заранее определенного ООО, которое и выполнило работы. Как показала экспертиза, работы проведены по завышенным ценам, в результате чего нанесено более 26,8 млн грн убытков.

По данным журналиста Олега Новикова, подозрение вручено, в частности, Кореневу, первому замдиректора департамента ЖКХ Николаевского горсовета Александру Брижатому, директору фирмы “БВК “Пик-Строй” Марине Лозовенко (она же – депутат Одесского горсовета от партии “Доверяй делам”).

Коренев 10 августа в Facebook рассказал, что с 7 августа находится в двухнедельном отпуске и планировал с семьей и друзьями выехать за границу, о чем заранее уведомил соответствующие службы. “На границе ко мне обратились сотрудники НАБУ с просьбой об отборе показаний и проверкой личных вещей. […] Со следствием я сотрудничаю. Также сегодня утром у меня в квартире проходил обыск по вышеуказанному делу. При обыске ничего не было найдено или изъято”, – написал он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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