В Киеве на Байковой горе начали восстанавливать Стену Памяти

Работы начали с фрагмента “Оборона Родины”. Расчистят фигуру женщины, которая трубит в горн, возвещая о войне и необходимости защитить страну, уточнили в департаменте культуры Киевской горгосадминистрации.

Рабочие приступили к очистке незавершенной скульптуры, они планируют убрать внешний слой бетона, срезать металлическую сетку, потом барельеф покроют краской. За процессом следит Мельниченко, написал “Бабель”.

Стену Памяти восстанавливают при поддержке Фонда сохранения культурного наследия АРВМ.

“В бетонном саркофаге произведение искусства находилось сорок лет. В 2018 году во время фестиваля Kyiv Art Week было открыто 6 кв.м. этого фрагмента. Сейчас фонд АРВМ совместно с Арт-фондом “Дукат” стремятся открыть всю композицию и расписать ее в цвете, как и задумывали авторы – Ада Рыбачук и Владимир Мельниченко”, – сообщили на странице АРВМ в Facebook 11 августа.

https://www.facebook.com/arwmheritage/posts/562962405047437

12 августа на странице фонда отметили, что из-под бетона и металлической сетки начинают появляться рельефы.

” Уже мы можем видеть руку женщины, держащей горн! Впереди еще очень много работы, но мы очень рады, что эти усилия создают чудо”, – сказано в посте.

https://www.facebook.com/arwmheritage/posts/563583491651995

Контекст:

Стена Памяти – самое масштабное произведение украинского монументального искусства. Художники Рыбачук и Мельниченко работали над композицией 13 лет – с 1968-го до 1981 года. Горельеф был длиной 213 м и высотой от 4,5 до 16 м, его площадь – 2 тыс. м2.

“В 1982 году, когда Стена была почти готова, советская власть похоронила рельефы под слоем бетона как не соответствущие принципам социалистического реализма. За три месяца на почти готовую композицию вылили 300 самосвалов цементного раствора”, – отметили в сообщении.

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