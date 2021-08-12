Посол Латвии: Украине нельзя все время жить с МВФ и считать, получится ли выплатить кредиты

“Отсутствие реформ настолько сильно влияет на внутреннее развитие Украины, что, по моему мнению, это и сами олигархи понимают. Потому что нельзя жить все время с Международным валютным фондом. [Украине] нельзя все время, каждый месяц или под конец года считать, удастся ли выплатить эти кредиты, или не удастся. И есть запрос общества”, – объяснил Пойканс.

В этой связи латвийский дипломат добавил, что начатые президентом страны Владимиром Зеленским изменения нельзя назвать борьбой с олигархами.

“Понятное дело, что без сотрудничества с теми же олигархами никакого развития тоже не будет”, – заявил посол.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

Миссия Международного валютного фонда 21–23 декабря 2020 года начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года. По словам советника главы государства по экономическим вопросам Олега Устенко, в сентябре Украина может получить от МВФ транш в размере $700 млн по программе stand-by.

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