Новое приложение возвращает в Windows 11 классическое меню

После выхода новой операционной системы Windows 11 многие пользователи высказывали свое разочарование отсутствием привычной логики в предложенном меню. Разработчики программного обеспечения решили исправить данный недостаток.

Внешний вид меню очень важен для обычного пользователя, который очень не любит, когда разработчики начинают менять «шило на мыло», запутывая его и создавая проблемы на ровном месте.

К сожалению, после выхода в свет новой операционки Windows 11 пользователи электронных устройств, рискнувшие в первых рядах установить у себя данный продукт, именно с этим и столкнулись. Проблему решает специальное приложение Start11, которое приводит меню в привычное состояние.