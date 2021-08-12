 

Новое приложение возвращает в Windows 11 классическое меню

12.08.2021, 20:24, Новости дня
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После выхода новой операционной системы Windows 11 многие пользователи высказывали свое разочарование отсутствием привычной логики в предложенном меню. Разработчики программного обеспечения решили исправить данный недостаток.

Внешний вид меню очень важен для обычного пользователя, который очень не любит, когда разработчики начинают менять «шило на мыло», запутывая его и создавая проблемы на ровном месте.

К сожалению, после выхода в свет новой операционки Windows 11 пользователи электронных устройств, рискнувшие в первых рядах установить у себя данный продукт, именно с этим и столкнулись. Проблему решает специальное приложение Start11, которое приводит меню в привычное состояние.



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