Объявлено о начале публичного тестирования российской ОС «Аврора»

Российская компания «Открытая мобильная платформа» объявила сегодня о начале публичного тестирования отечественной операционной системы «Аврора». Пока речь идет об испытаниях бета-версии, что является нормальной практикой в подобных случаях, говорят эксперты.

Принять участие в тестировании смогут все желающие, отмечают в компании. Единственное ограничение касается профессионального уровня тестеров.

Для того чтобы принять участие в тестировании, необходимо подать заявку. Следует также иметь в виду, что количество тестеров будет ограничено. Поэтому компания-разработчик устроит внутренний конкурс. Ожидается, что в недалеком будущем отечественную ОС «Аврора» будут использовать крупные корпорации из РФ и других стран.