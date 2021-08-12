Эксперты: Ежедневное употребление сала помогает бороться с коронавирусом

Эксперты рассказали, что ежедневное употребление сала поможет людям бороться с COVID-19. Они объяснили, что жир помогает кислородному обмену и отвечает за способность дышать.

Люди, которые любят сало, чаще употребляют его в холодное время года. Продукт считается хорошей профилактикой простудных болезней и благотворно влияет на весь организм. Также сало помогает бороться с коронавирусной инфекцией. Продукт нужен для кожи, сосудов, для функционирования мозга. Лакомство 30 граммов сала натощак сопоставляют с принятием витаминной ванны. В продукте также есть сложные углеводы и жиры, которые способствуют повышению интеллектуальной активности людей.

Сало помогает укрепить иммунитет и защищает организм от разных инфекций. Доктора советуют добавлять его в меню людям, которые имеют поражение легких, но дневная норма не должна быть больше 50 граммов. Есть сало необходимо с чесноком и регулярно – именно такой комплекс благотворно влияет на здоровье. Запрещено употреблять продукт в жареном виде или с горчицей.

Существуют и противопоказания к употреблению сала. В момент обострения панкреатита и холецистита стоит отказаться от лакомства. Также из-за высокого содержания жирных кислот оно увеличивает вероятность появления болезней сердца. Не стоит употреблять продукт при заболеваниях печени, нарушениях холестеринового обмена и при проблемах с желчным пузырем. С осторожностью стоит добавлять сало в рацион людям, которые имеют ожирение и атеросклероз.

Источник: www.mk.ru