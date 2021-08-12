 

Поклонники приняли мускулистого сына Эвелины Бледанс за ее любовника

12.08.2021, 20:22, Разное
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Эвелина Бледанс достаточно необычно поздравила своих подписчиков в микроблоге Instagram с Международным днем молодежи. Актриса показала фото с мускулистым старшим сыном, которого многие комментаторы приняли за ее любовника.
Знаменитость позировала на палубе яхты в раздельном молочном купальнике. Она подняла руку вверх, поправляя волосы, и задумчиво смотрит вдаль. Рядом с Эвелиной Бледанс стоит молодой житель в ярко-розовых шортах и с голым торсом, который демонстрирует мышцы и кубики пресса. Актриса написала хэштег #сынАленДелона, чем окончательно сбила с толку поклонников.

В комментариях под этим постом началось бурное обсуждение личности мускулистого парня. Некоторые высказали предположение, что на фото запечатлен новый возлюбленный актрисы. Оказалось, что рядом с ней возмужавший 27-летний сын Николай, который живет со своим отцом в Израиле. Фолловеры решили дополнить описание звезды, назвав ее «дочерью Афродиты».



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