 

Медики назвали четыре опасных признака болезни печени

12.08.2021, 20:22, Разное
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Зарубежные медики назвали четыре признака болезни печени. При их появлении следует пройти обследование, чтобы вовремя начать лечение.
Среди множества заболеваний печени, которые проявляются определенными симптомами, существуют такие, течение которых человек может и не заметить. Зачастую они сопровождаются на первый взгляд безобидными и привычными признаками, однако могу сигнализировать о серьезных нарушениях в работе органа. Ученый и руководитель программы Yale Medicine Fatty Liver Disease Альберт До отнес отеки ног и вздутие живота к таким признакам. Цирроз приводит к накоплению жидкости в организме, что в медицине именуется асцитом. Такое состояние особо опасно при постоянном появлении, поэтому с визитом в больницу не стоит откладывать. В случает неправильной работы печени возникает проблема со свертываемостью крови, что выражается в пониженном уровне белков и полезных веществ, из-за чего могут возникать синяки при малейшем контакте с кожей. Также в таком состоянии у человека медленнее заживают раны, что тоже представляет опасность.

К наиболее известными признаками болезни печени медики относят желтуху и зуд. Это свидетельствует о накоплении в организме токсинов и повышенном содержании в нем желчных солей. Тошнота и потеря аппетита также в этом перечне, а последний является главным признаком печеночной недостаточности. Врачи призывают незамедлительно обращаться в медучреждение при регулярных появлениях указанных признаков, ведь промедление может спровоцировать множество проблем со здоровьем и даже стоить человеку жизни.

Источник: yoldash.ru



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