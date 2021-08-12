Мнение: О проблемах российской микроэлектронной промышленности

Интересный материал о проблемах отечественной микроэлектронной промышленности.

Ролик ниже фактически продолжает материал "Буквально как при Госплане" https://colonelcassad.livejournal.com/6934839.html, где разработчики российских процессоров "Эльбрус" прямо заявляли, что для развития отечественной микроэлектронной промышленности необходимо введение элементов плановой экономики.

Но разумеется, линия "А зачем нам они, мы за рубежом купим", никуда не делась. Проблема эта существовала еще в позднем СССР, процветает она и сейчас, несмотря на болтовню про импортозамещение.

Вполне согласен с основным посылом – развивать надо собственную научно-техническую и производственную базу дабы стремиться к уходу от текущего уровня зависимости от иностранных технологических решений.

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