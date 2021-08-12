На дне ВВС в Нижнем Новгороде выступит пилотажная группа «Стрижи»

В Нижнем Новгороде 14 августа в честь дня ВВС РФ пройдет выступление пилотажной группы «Стрижей», шоу пройдет над акваторией Волги и Оки, сообщили в пресс-службе группы.

Авиашоу станет частью программы празднования 800-летия Нижнего Новгорода и подарком для всех причастных к военно-воздушным силам России, которые отмечают в середине августа свой профессиональный праздник. Выступление будет проходить с 16.00 до 16.30 мск в рамках кубка Чкалова по авиационным гонкам «Формула-1», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Время старта шоу может поменяться в зависимости от погодных условий, уточняют организаторы.

В 2021 году «Стрижи» отметили свое 30-летие. В юбилейный и для них, и для Нижнего Новгорода год жители и гости города смогут оценить мастерство пилотажной группы. Летчики продемонстрируют групповой и одиночный пилотаж на истребителях МиГ-29, зрители смогут наблюдать за полетом с Нижневолжской набережной.

В комплекс показательных выступлений «Стрижей» входят такие пилотажные порядки, как «пирамида», «молот», «звезда», «стрела», «крест» и «крыло».

Формирование группы военных летчиков, владеющих техникой высшего пилотажа для выполнения демонстрационных полетов на МиГ-29, началось в истребительном авиаполку в подмосковной Кубинке в середине 1980-х годов.

Тогда самолеты этого типа только еще осваивались в ВВС страны. Официальной датой образования группы считается 6 мая 1991 года, когда она впервые выступила на авиационном показе под названием «Стрижи». Авиационная группа «Стрижи» представляет авиацию РФ в разных странах. В 1993 году «Стрижи» были удостоены звания «Лучшая пилотажная группа мира».