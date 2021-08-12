Мнение: Итоги Олимпиады в Токио, дроны-спасатели и недоверие к роботам-врачам

1. Россия выступила на Летней Олимпиаде в Токио лучше, чем ожидалось. Наша сборная заняла третье место по общему числу медалей, а если бы не сомнительное судейство в художественной гимнастике, мы могли бы оказаться на 4-м месте по золоту, а не на пятом. Это лучшее выступление россиян за последние три олимпиады:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/skolko-medalei-zavoevali-rossiia-ssha-i-kitai-na-olimpiiskih-igrah-v-tokio-61055bf16e5fea7817117b62

Автор канала «Сделано у нас» пишет, что олимпиада, которая должна была стать позором и наказанием для России, в итоге превратилась в наш триумф:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/pozor-kotoryi-prevratili-v-triumf-61119007b79874678fb44b4b

Если вы читали иностранную прессу, то уверен, знаете что Запад просто в бешенстве. Тамошние журналисты в бессильной злобе только и вопрошают: «Что Россия делает этой на олимпиаде, её же запретили». Как так вышло?

Даже глава ВАДА вынужден был оправдываться – мол, во всем виноват МОК и CAS (Спортивный суд), мы хотели другого, мы требовали большего.

Собственно, для всех участников, прессы, организаторов, было очевидно – это Россия. Но даже аббревиатуру ROC, которую комментаторы иногда вспоминали, наши обыграли в издевательской для англоязычного запада манере – вспомнив строчку из песни легендарной Queen – «We will ROC You» [Мы будем шатать вас].

И они радовали! И пусть вас не смущает итоговое пятое место в командном зачете, которого официально на Олимпийских играх вообще нет. Россия выступила лучше чем в Рио в 2016 году, лучше чем в Лондоне в 2012, и лишь чуть хуже чем в Пекине 2008. Но в Пекине у нас было 467 спортсменов, а в Токио лишь 336.

В Токио у нас почти не было легкоатлетов и полностью не было тяжелоатлетов. Так что, если говорить об относительных результатах, с учетом количества спортсменов, то в Токио было лучшее выступление России на летних ОИ за последние 17 лет. <…>

Ну и главное – наша сборная на весь мир доказала – не было никакой системы допинга. Не было. Так как наша сборная, совершенно точно абсолютно чистая, многократно тщательно проверенная на допинг, смогла выступить лучше, чем тогда, когда у нас якобы массово применяли допинг.

Ведь по идее, мы должны были без допинга провалиться? Или как так, где же мы вдруг так быстро нашли таких сильных спортсменов, которые выступили лучше чем те, что были на допинге?

Так что это действительно триумф – не только в спортивном смысле, но и в смысле психологии страны – мы смогли повернуть, казалось бы, безвыходную ситуацию в свою пользу. Наши спортсмены сделали так, что вместо чувства позора, которое нам полагалось испытать, мы вновь испытали чувство гордости за свою страну, да так явно, так открыто, что вызвали злобу и бешенство тех, кто всё это состряпал.

Действительно, это серьёзный удар по репутации ВАДА и прочих западных недругов российского спорта. Как так получается, что меньшим количеством спортсменов и без допинга россияне выступают лучше, чем ранее выступали якобы под допингом?

Не говорит ли это о том, что миф про допинговую Россию был искусственно раздут? Что если мы возьмём США, Великобританию и другие западные страны, выявим там несколько реальных спортсменов с допингом, а потом коллективно накажем их сборные целиком за грехи одиночек?

Ах, они говорят, что в России действовала якобы централизованная система допинга? Но, помилуйте, на Западе действует массовая система терапевтических исключений: спортсмены под предлогом болезни свободно получают запрещённые для других препараты, и ВАДА официально поддерживает это.

2. Роботы полюбили людей и научились их спасать:

https://lenta.ru/news/2021/08/07/dron_save/

В Анапе благодаря дрону был спасен тонущий в море человек, рассказала администрация курортного города в своем Instagram-аккаунте.

По их словам, днем 7 августа на центральном пляже Анапы молодой человек заплыл слишком далеко в море и начал тонуть. Его вовремя заметили с помощью специальной системы мониторинга. К тонувшему вылетел дрон со спасательным жилетом и сбросил его туристу.

Молодой человек продержался на жилете до прибытия спасателей на катере. На берегу ему оказали необходимую помощь — измерили давление и остановили кровотечение из носа. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

В администрации добавили, что дроны-спасатели заступили на службу на пляжах Анапы в этом году. Разработанный вместе с институтом проблем РАН проект, по их словам, не имеет аналогов в России.

В 2018 году сообщалось о похожем случае в Австралии. Дрон сбросил тонущим в море специальный плот, на котором они спаслись. Но тогда спасение вышло случайным.

3. А вот люди пока что не любят роботов и не хотят, чтобы те их спасали:

https://www.gazeta.ru/tech/2021/08/06/13839044/med_ai.shtml

Россияне пока не готовы поручить свое лечение алгоритмам ИИ, выяснила «Газета.Ru». Почти 80% опрошенных не готовы проходить обследование, если его будет проводить робот. Медработники, напротив, положительно относятся к внедрению искусственного интеллекта в медицину и отмечают его высокий потенциал.

44% россиян уверены в том, что алгоритмам искусственного интеллекта нельзя доверить постановку диагнозов, назначение лечения, исследование и мониторинг заболеваний пациентов, говорится в исследовании Superjob, проведенном для «Газеты.Ru». Они считают, что необходимые для этого технологии еще недостаточно хорошо развиты. К тому же важную роль в терапии может сыграть личное участие врача и его поддержка. <…>

По данным Forbes, технологии интеллектуальной автоматизации могут снизить раннюю смертность на 10-30%.

«Если посмотреть на статистику 2017 года, то сокращение общего числа смертей на 20% от 56 миллионов человек в год по всему миру, означало бы спасение 14 миллионов жизней каждый год — это эквивалент общей численности населения Швейцарии и Сингапура», — отметили в UiPath.