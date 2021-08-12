Лиза Арзамасова о знакомстве с Ильей Авербухом, ревности и предстоящих родах

Интервью на YouTube – отдельный жанр и большой повод для обсуждений личной жизни актеров и звезд шоубизнеса. Но не все гости популярных интервьюеров бывают откровенны – вместо этого некоторые предпочитают больше говорить о работе, творчестве и других отстраненных вещах. 26-летняя актриса театра и кино, звезда сериала “Папины дочки” Елизавета Арзамасова стала гостьей шоу Алены Жигаловой “Алена, блин!” и была весьма открыта в беседе с ведущей. Будущая мама начала свой рассказ с объяснения, почему раньше не говорила открыто о своих отношениях с фигуристом и хореографом Ильей Авербухом:

Подробную историю развития наших отношений хотелось бы оставить при себе. Я долго сама себе задавала вопрос: “Почему же, Елизавета, ты не хочешь, как нормальная откровенная девчонка, вдаваться в подробности? Что в этом такого?”. Я подумала, что хочется сохранить какую-то магию для детей. Чтобы я потом позвала их на разговор у камина и сказала: “Ребята, сейчас я вам расскажу, как мы с вашим отцом познакомились”.

На этот раз Лиза подробно описала историю начала их отношений, которая началась со знакомства на ледовом шоу в 2010 году. На тот момент актрисе было 15 лет:

Мы познакомились, когда меня пригласили в проект “Лед и пламень”. Это был очень непростой год — в Москве был смог, горели леса. Деться некуда, кондиционеры не купить. И вот маленькую меня — мне тогда было 15 лет — позвали участвовать в проекте. Я хоть и была не особо спортивная, но мы с мамой решили все же пойти на проект, чтобы немного подышать свежим воздухом.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух

По словам Лизы, поначалу она влюбилась в талант Ильи и его творческие способности. И только с годами это переросло в личную симпатию:

Невозможно было не влюбиться в талант Ильи. Меня лично в Илье восхищает и его работоспособность, и таланты, которых очень много: и организаторские, и творческие, и человеческие. Также невозможно отрицать, что он просто красивый мужчина. Это был переход от влюбленности в талант человека до любви к человеку.

На вопрос Алены, как они сошлись, Лиза не смогла точно ответить, предположив, что они оба хотели стабильности и семейного очага. И именно этот фактор объединил их:

Я сама удивляюсь, почему он выбрал именно меня. На этот вопрос мне очень трудно ответить. Но я думаю, что, когда речь идет о семье, о том, чтобы рука об руку идти по жизни, — это взаимный выбор. Какое-то простое понимание, которое не раскладывается на “потому что”, какие-то пункты и ответы.

Такую же солидарность они проявили во время перехода на новый уровень отношений – напомним, Лиза и Илья поженились в декабре прошлого года:

Свадьба была обоюдным решением. Я сразу же согласилась. В посткарантинное время мы пришли к этому решению. Пандемия была важным испытанием для многих людей: готовы ли они были без работы и без причины не расставаться и не отдыхать друг от друга — быть рядом 24 часа в сутки.

Лиза не стала отвечать, ревнива ли она, ограничившись лишь фразой, что ее супруг просто не давал ей поводов для ревности:

Я довольно эгоистична в этом плане. Я отвечала себе на вопрос: “Мне хорошо с человеком?” так: “Мне очень хорошо. Я счастлива. Я хочу быть с этим человеком”. Он никогда не давал мне поводов для ревности. Это счастливое спокойствие и уверенность в человеке, которые очень важны для серьезных отношений.

Также Арзамасова рассказала о том, как протекает ее беременность и есть ли уже определенность насчет родов. В частности, насчет места, где появится малыш:

Полет проходит нормально. Этот период, наверное, вообще один из самых счастливых в жизни девушек и женщин, если не самый счастливый. В прямом смысле происходит волшебство: в тебе зарождается новая жизнь. Я заметила, что внимание уходит внутрь. Я слушаю вполуха, все воспринимаю, будто я не здесь и не с вами. При этом краски, в которые окрашен мир вокруг, стали ярче. Меня все радует, восхищает.

Мне кажется, я уже решила, где буду рожать. Это будет Москва. Место, где мне будет приятно это сделать. Я не хотела бы, чтобы Илья присутствовал при родах: это довольно интимный момент. У меня нет какого-то категорического мнения на этот счет, но мне хотелось бы пережить этот процесс как-то деликатно. Мы уже знаем, кого ждем, но пока не хотим говорить об этом.

Интервью Лизы Арзамасовой HELLO!, в котором она рассказала о первой встрече с Ильей Авербухом и “неожиданной” свадьбе, читайте по этой ссылке.