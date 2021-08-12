Блогеры устроили вечеринку для вернувшихся из Токио олимпийцев

Для нас это большой праздник – надеть коктейльные платья, прийти на вечеринку, встретить красивых друзей спортсменов. Причем многих я даже сразу не узнала, ведь мы привыкли видеть друг друга в спортивных костюмах, – сказала гандболистка Екатерина Ильина, серебряный призер Олимпийских игр.

Синхронистка Влада Чигирева принесла с собой золотую медаль и рассказала, что есть такая примета – те, кто прикасаются к медали, могут загадать желание, и оно должно обязательно исполниться. Сфотографироваться с олимпийским золотом захотели многие гости.

На вечеринке побывали синхронистки Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Александра Пацкевич, Марина Голядкина, Полина Комар, гандболистки Екатерина Ильина и Полина Горшкова, волейболисты Ярослав Подлесных и Денис Богдан, художественнные гимнастки Анастасия Максимова, Анастасия Близнюк, Ульяна Донскова, Дарья Шкурихина, Анна Гавриленко, спортивные гимнастки Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова, фехтовальщица Ольга Никитина, тхэквондисты Татьяна и Константин Минины, пловцы Григорий Тарасевич, Евгений Коротышкин и президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, а также блогеры Руслан Баргаев, Мухаммат Биттуев, Роман Гриценко, Эсмеральда Данилевская, Анна Ищук и другие. Ангелина Мельникова, гимнастка, чемпионка Олимпийских игр 2020 года в командном первенстве, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в личном многоборье и вольных упражнениях

Татьяна Кудашова, тхэквондистка, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года Екатерина Ильина и Полина Горшкова, гандболистки, серебрянные призеры Олимпиады Анастасия Максимова, гимнастка, серебрянный призер Олимпийских игр 2020 года Ярослав Подлесных, волейболист, серебрянный призер Ольга Никитина, фехтовальщица, чемпионка Олимпиады 2020 Анастасия Близнюк, гимнастка, серебрянный призер Игр Никита Левинский, Эсмеральда Данилевская (блогеры)