“Боже, какой мужчина”, “Аполлончик!” Ролик с Владом Ямой в плавках набрал больше 41 тыс. просмотров

“Водичка прозрачнейшая. Только, в отличие от Греции, исподтишка фотографируют”, – подписал видео Яма.

За несколько часов пост 39-летнего танцора набрал больше 41 тыс. просмотров.

“О боже, какой мужчина”, – прокомментировала видео zoe.basina.

“Аполлончик!” – написала kseniyavolynets.

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A post shared by VLAD YAMA (@vladyama_official)

Контекст:

Влад Яма начал танцевальную карьеру в родном городе Запорожье. После переезда в Киев он выступал в составе Украинской федерации современного танца. Принимал участие в проекте “Танцы со звездами”, а позже стал членом жюри этого проекта.

В 2009 году Яма открыл танцевальную школу в Запорожье, спустя год – в Одессе, а летом 2020 года – в Ивано-Франковске.

Хореограф вместе с женой Лилианой воспитывает сына Леона (2015).

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