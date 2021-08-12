Украина потребовала от России прекратить противоправную практику отправки “гумконвоев” в ОРДЛО

“МИД Украины выражает решительный протест в связи с продолжением Российской Федерацией противоправной практики направления на территорию Украины так называемых “гуманитарных конвоев”, – говорится в комментарии ведомства.

Украинские дипломаты подчеркнули, что 12 августа Россия “в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила” в ОРДЛО 102-й “гумконвой”.

По данным МИД Украины, в составе колонны из России – семь грузовых автомобилей и два автомобиля МЧС РФ.

“Перемещение произошло через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы Украины, через российские пограничные пункты пропуска “Донецк” и “Матвеев Курган”. Отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины”, – объяснили в МИД.

Украинское внешнеполитическое ведомство направило российскому МИД ноту протеста с требованием к РФ “прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неуклонно соблюдать международное право и законодательство Украины”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Россия с 2014 года регулярно завозит в ОРДЛО так называемые гуманитарные грузы. Украина не раз заявляла, что российские “гуманитарные конвои” попадают на территорию Украины в нарушение процедур, поскольку его не досматривают украинские пограничники, таможенники или представители Международного комитета Красного Креста.

Кроме того, по данным украинских властей, под видом “гумконвоя” Россия ввозит в Украину оружие и технику для боевиков.

МИД Украины регулярно выражает протест Российской Федерации из-за отправки очередного так называемого гуманитарного конвоя на оккупированный Донбасс.

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