Названа цена самого большого телевизора Huawei

Самым большим по размерам телевизором, выпущенным в компании Huawei, считается модель V98. По словам представителей производителя, его цена в розничной продаже составляет 342 тысячи рублей.

Диагональ экрана здесь составляет 98 дюймов. Рамки нет. Разрешение картинки обеспечено в формате 4К, а частота смены кадров – 120 Гц. По словам экспертов, такие показатели характерны сегодня для самых совершенных с точки зрения технического уровня устройств данного класса.

Также телевизор оснащен видеокамерой с разрешением 24 Мп. Работа устройства обеспечивается при помощи операционной системы HarmonyOS 2.0. Цена телевизора эквивалентна 6 тысячам американских долларов. Из них стоимость самой панели экрана составляет 4650 долларов.