Ученые: Вдовцы больше рискуют умереть от рака простаты на поздней стадии

Канадские ученые, которые представляют Национальный научно-исследовательский институт, изучили особенности развития рака простаты у мужчин. Оказалось, что вдовцы больше рискуют умереть от этого диагноза на поздней стадии болезни.

Ученые изучили выборку из 12 научных исследований, в которых приняли участие 12 тысяч здоровых мужчин и 14 тысяч респондентов, у которых впервые диагностировали рак простаты. В процессе изучения данной темы было установлено, что женатые представители сильного пола и те, кто состоит в отношениях, реже умирают от этой болезни. У вдовцов наблюдались наличие метастаз и высокая вероятность летального исхода.

По словам авторов исследования, отношения или брак обеспечивают необходимую социальную поддержку. Это приводит к тому, что мужчины чаще ведут здоровый образ жизни и своевременно обращаются за медицинской помощью. Поэтому исследователи призывают вдовцов и одиноких представителей сильного пола проходить профилактические обследования. Рак простаты считается одним из наиболее часто встречающихся онкозаболеваний. Однако, если диагноз ставят на ранней стадии, то болезнь легко поддается лечению.

Источник: www.gazeta.ru