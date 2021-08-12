 

Звезда сериала «Грозный» Мария Шумакова заразилась COVID-19

12.08.2021, 19:28, Разное
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Актриса Мария Шумакова пояснила своим поклонникам в микроблоге Instagram, что у нее начались проблемы со здоровьем. По словам звезда сериала «Грозный», она заразилась COVID-19.
У Марии Шумаковой поднялась температура до 38 градусов, а также она утратила обоняние. Артистка пошутила, что даже не слышит запах любимых Clive Cristian. Все симптомы говорят о том, что у нее коронавирусная инфекция. Мария Шумакова решила, что будет лечиться с помощью «песни и стеба». Она исполнила романс «На заре ты ее не буди», так как считает, что в нем рассказывается о «ковидной барыне». Звезда сериала «Грозный» настроилась на то, что ей две недели придется сидеть на карантине.

Подписчики подбодрили актрису и пожелали ей скорейшего выздоровления. Марии Шумаковой посоветовали обратиться за квалифицированной консультацией врача и также побольше пить жидкости.



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