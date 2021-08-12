 

Муж тиран и скандал с министром: за что кабацкую певичку Пьеху “выстирали по самое декольте”

12.08.2021, 19:22, Разное
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Народная артистка СССР Эдита Пьеха известна поклонникам по особенному бархатистому тембру голоса многим душевным и заводным хитам, среди которых “Наш сосед”, “Нам рано жить воспоминаниями”, “Белый свет” и многим другим.

Эдита Станиславовна родилась в семье польских эмигрантов, приехавших на заработки во французскую коммуну Нуайель-су-Ланс. Папа был шахтером и рано умер от силикоза легких. Маленькой Эдите было всего четыре года. С детства Эдита Пьеха мечтала стать учительницей. Но однажды пришла в ленинградский хор и поняла, что это ее.

Ее первый муж Александр Броневицкий был худруком ансамбля “Дружба” и во многом помогал ей строить карьеру. От него певица родила дочь.

Однажды в канун Нового 1956 года влиятельный супруг настоял на том, чтобы Эдита Пьеха спела для зрителей польскую композицию “Червонный автобус”. Певица долго сомневалась, но Броневицкий попал в точку. Песня оказалась хитом и разошлась миллионным тиражом.

Однако в браке с деспотичным Броневицким Эдите Пьехе жилось несладко. Он часто критиковал и даже оскорблял ее. Спустя 20 лет совместной жизни и работы брак распался. Броневицкий умер через 11 лет у себя дома от оторвавшегося тромба, когда был женат уже на другой.

В 1959 году ансамбль обвинили в антисоветизме, а Эдиту Пьеху окрестили “кабацкой певичкой”, которую стоит “выстирать по самое декольте”. После этого артистка лично ездила оправдываться перед самим министром. Все закончилось неожиданно позитивно – Эдита Пьеха стала звездой и вскоре представляла СССР в Париже.

Вторым избранником Эдиты Пьехи стал полковник КГБ Геннадий Шестаков, с которым ее познакомил Броневицкий. Дочь певицы Илона полюбила отчима как отца. На мать же она очень обижалась, так как та постоянно работала, а ее с малолетства растила бабушка, свекровь Эдиты Пьехи. Девушка даже не пригласила звездную мать на выпускной и сказала всем, что она ей не родная и вообще работает продавщицей…

Мать и дочь конфликтовали до тех пор, пока у Эдиты Пьехи не родился внук Стас. Тогда то дочь и поняла, что такое быть постоянно занятой. А певица наконец смогла насладиться материнской любовью.



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