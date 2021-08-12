 

Всё понятно – азербайджанские богачи вкладывают в новую родину

12.08.2021, 19:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

11 августа 2021

Очень много иностранцев, азербайджанцы много денег вкладывают. За пять лет, с 2015-го по 2020-й, благодаря Вашим решениям мы 25 миллиардов уже вложили в Кавказские Минеральные Воды, – доложил Путину губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, – сообщил вчера http://kremlin.ru/

Нужна кардинальная перетряска в политике и спорте

В азербайджанской прессе за эту фразу зацепились и раскручивают, накинувшись на околовластных богатеев, которые как предатели, не хотят вложить свои деньги в Отечество, а отдают “врагу” с скоро преимущественно армянским населением (то есть Юг России).

Зачем нашим олигархам на свои деньги восстанавливать эту мечеть в деоккупированной зоне Гарабаха, когда лучше построить шашлычную в Ставрополье? 

Фото из села Абдал Гюлаблы Агдамского района снял Роя Раджабли

Обвинить азербайджанских провластных олигархов, кинуть хлесткую фразу, что срубить больше  новых кликов – это понятно, такова кухня журналистики, им хочется кушать, а бензин для купленного б/у автомобиля дорожает. Надо такое публиковать, любая фраза с упомиманием Путина и богачей привлекает массового читателя. Массовый – это тот, который читает что-то, стоя в вагоне метро и упершись глазами в экранчик телефона.

А если копнуть информацию глубже, выйти за пределы маленького экранчика – почему провластные олигархи вкладываются в России, в Турции, в Лондоне?

  • в Азербайджане нет других олигархов, все провластные. На то они и во власти, чтобы стать богачами, а зачем еще?

  • Россия, Турция, Лондон – гигантские рынки сбыта и производства, там на месте можно купить все для производства товаров и услуг, не преодолевая таможенные барьеры. То есть там вкладываться просто выгодно.

  • в этих местах больше законности и меньше коррупции, чем в Азербайджане. Провластные олигархи тоже платят взятки, в отличие от простых граждан они не могут пожаловаться органам на своих же воров-сотоварищей. Поэтому лучше вывезли капиталы далеко и там потратить с умом.

  • Инвестируют там, где уже живут их дети, и они будут жить с детьми в старости. То есть богачи от власти вкладывают в свою новую родину. Все очень понятно и правильно, исходит из местных реалий, созданных этими же людьми и властью. Обижаться и обвинять их глупо и не имеет результата



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.09 / В Прокопьевске обрушившаяся стена старого дома убила 11-летнюю девочку

09.12 / Оценено влияние стресса во время беременности на развитие мозга плода

21.07 / Эксперты объяснили, почему горный воздух благотворно сказывается на долголетии

01.03 / Мнение: Возвращение из США в Россию

07.01 / Американские президенты

19.04 / Медики сообщили, что не всех правил ЗОЖ нужно придерживаться

18.12 / Мнение: Как подрываются клановые отношения в Дараа

19.04 / Мнение: Центр российской и мировой политики

28.05 / Впервые обнаружены аномалии развития у редкого тигрового мотылька

31.05 / От бактерий и плесени: рецепт универсального очищающего спрея для уборки с гвоздичным маслом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика