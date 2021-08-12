Всё понятно – азербайджанские богачи вкладывают в новую родину

11 августа 2021

Очень много иностранцев, азербайджанцы много денег вкладывают. За пять лет, с 2015-го по 2020-й, благодаря Вашим решениям мы 25 миллиардов уже вложили в Кавказские Минеральные Воды, – доложил Путину губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, – сообщил вчера http://kremlin.ru/

Нужна кардинальная перетряска в политике и спорте

В азербайджанской прессе за эту фразу зацепились и раскручивают, накинувшись на околовластных богатеев, которые как предатели, не хотят вложить свои деньги в Отечество, а отдают “врагу” с скоро преимущественно армянским населением (то есть Юг России).

Зачем нашим олигархам на свои деньги восстанавливать эту мечеть в деоккупированной зоне Гарабаха, когда лучше построить шашлычную в Ставрополье?

Фото из села Абдал Гюлаблы Агдамского района снял Роя Раджабли

Обвинить азербайджанских провластных олигархов, кинуть хлесткую фразу, что срубить больше новых кликов – это понятно, такова кухня журналистики, им хочется кушать, а бензин для купленного б/у автомобиля дорожает. Надо такое публиковать, любая фраза с упомиманием Путина и богачей привлекает массового читателя. Массовый – это тот, который читает что-то, стоя в вагоне метро и упершись глазами в экранчик телефона.

А если копнуть информацию глубже, выйти за пределы маленького экранчика – почему провластные олигархи вкладываются в России, в Турции, в Лондоне?