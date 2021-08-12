Мнение: Агония Герата и Кандагара

Правительство Афганистана продолжает коллапсировать.

К вечеру 12 августа Талибан вел бои уже в центре Герата и Кандагара, захватив часть административных зданий.

Хотя Талибан и заявил, что уже взял Кандагар, бои там еще идут. Как и в Герате.

Также Талибан захватил несколько районов вдоль трассы ведущей в Кабул, приблизившись к столице Афганистана на расстояние 80 километров.

За сутки захвачено в разных районах Афганистана более 100 единиц различной техники – МРАПы, Хамви, тачанки, бульдозеры, танки, гаубицы, БПЛА + тонны стрелкового оружия и боеприпасов. В плен сдались несколько сотен солдат, полицейских ополченцев. Силовой и государственный аппарат Афганистана просто рассыпается как карточный домик. Полностью повторяется сайгонский вариант, причем в еще худшей для США редакции – правительство разваливается с такой скоростью, как будто стремиться уйти в небытие раньше, чем завершится официальный вывод войск США и НАТО из Афганистана.

Более подробно чуть позже. Масштаб катастрофы прямо скажем впечатляет.

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