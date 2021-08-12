Мнение: Зачем вы нам?

Талибан захватил центральные части Герата и Кандагара. По сути, есть два крупных города, которые будут «оставлены на потом» – это Мазари-Шариф, который надеется удержать узбекское ополчение Дустума, и собственно Кабул. В Кабул Талибан пока не рвется, так как проблема остается прежней – у талибов слишком мало сил для столь стремительного наступления по всем фронтам. Поэтому приступать к финальной фазе движение, скорее всего, будет после того, как основная территория страны перейдет под его контроль.

В целом «контроль» означает договоренности с местными шейхами, и на самом деле за военными успехами Талибана скрывается негласная работа именно с ключевыми представителями племен и общин на территориях. Именно от результата этих переговоров зависит скорость продвижения и минимизация потерь.

Стоит отметить, что кабульская администрация в течение всего срока американской оккупации работу с лидерами местных общин буквально провалила. Назначаемые чиновники отбирались по принципу лояльности, но не авторитета среди местного населения. Пока всё шло относительно хорошо, это мало на что влияло. Но именно сейчас последствия дают о себе знать – Кабул попросту не ориентируется в обстановке. Зачастую о катастрофе в провинции там узнают уже после того, как она произошла.

Начали звучать предложения о создании единого с Талибаном и Кабулом переходном правительстве, но это уже ни о чем: Талибан и так через короткое время возьмет всю власть в стране. Зачем ему делить ее с кем-то еще, пускай даже на время?

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