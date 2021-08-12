Россияне назвали важные для патриота качества

Патриотами себя считают 78% россиян, об отсутствии патриотизма заявляют 16% респондентов. Опрошенные считают, что для патриота важнее всего воспитывать в детях уважение к истории, быть готовым защищать Родину с оружием в руках и честно работать (23%), следует из результатов исследования Института социального маркетинга.

«Чаще других о своем патриотизме заявляют россияне с высшим образованием (82%), представители старшего поколения (в возрастных категориях от 45 до 59 и от 60 лет и старше)», – цитирует РИА «Новости» директора по поитическому анализу института Виктора Потуремского.

По его словам, опрошенные считают, что для патриота важнее всего воспитывать в детях уважение к истории (61%), знать историю своей страны (28%), быть готовым защищать Родину с оружием в руках (28%) и честно работать (23%).

Чаще всего россияне испытывают в отношении к РФ гордость (33%) и любовь (20%). Такие отрицательные эмоции, как сожаление и стыд, испытывают 20% и 15% респондентов соответственно.

«Что касается гордости, то чаще всего люди гордятся людьми – 19%, природой – 17%, Родиной – 12%, качеством жизни – 9%, историей – 7%. Этот вопрос я бы отметил отдельно. Это был открытый опрос, где люди называли варианты, которые приходят им в голову. И это очень показательная статистика, которая говорит многое о наших соотечественниках», – добавил Потуремский.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел в августе опрос, целью которого было выяснить, какими видят сегодня молодых людей соотечественники более старших поколений.